Втрати окупантів перевалили за 90 тисяч: коли росіяни можуть почати бунт проти влади

Російська армія продовжує зазнавати чималих втрат на війні в Україні – загалом уже знищено більш ніж 90 тисяч окупантів. Не виключено, що саме мобілізовані можуть стати каталізатором акцій протесту в Росії.

Про це 24 каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. На його думку, необов'язково, щоб цей протест почався саме з російської столиці.

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Коли в Росії може початися бунт проти влади

Мусієнко зауважив, що всі протестні рухи, які останнім часом відбувалися в Росії, вже дещо придушили. Сподівання залишаються лише на самих мобілізованих або тих, кого ще планують призвати, а також членів їхніх родин. Саме серед цих категорій може визрівати протестний контингент, який стане серйозним важелем впливу на Кремль.

Це вже досить помітно. Подивіться, зараз незадоволені, що йдуть звідти, переважно саме серед мобілізованих, які незадоволені кожен по-своєму,

– заявив керівник Центру військово-правових досліджень.

Адже, пояснив він, хтось незадоволений через форму неналежного розміру, інший – через погану зброю, а дехто – тим, що не виплатили гроші. До того ж багатьох російських призовників кидають без підготовки та без забезпечення у райони ведення активних бойових дій.

За його словами, всім цим мобілізованим ще треба пережити зиму. Тому серед призовників зростатиме кількість випадків дезертирства й можливе об'єднання в якісь протестні рухи, зокрема й їхніх рідних. Навесні протестні настрої серед мобілізованих будуть загострюватися. І саме вони можуть стати каталізатором бунтів та акцій протесту, які можуть визрівати в Росії.

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Яким може бути протестний рух

Керівник Центру військово-правових досліджень вважає, що навіть 10% мобілізованих, які почнуть проявляти незадоволення зі зброєю в руках, можуть запалити протести, що переростуть у серйозне громадянське протистояння в самій Росії.

А що Росія може в цій ситуації зробити? Що Путін може в цій ситуації зробити? Сказати – "заберіть у них зброю"!? Так він же сам роздав цю зброю їм! Тобто він сам своєю недолугою політикою приводить ризики, які фактично можуть "підпалювати" Росію зсередини,

– заявив Мусієнко.

На його думку, необов'язково, щоб протест почався саме з російської столиці. Адже мова не про якийсь консолідований протестний рух, а радше про певні бунти на чолі з мобілізованими чи якимись польовими командирами. Це буде щось на кшталт серйозних кривавих бунтів. Тому цей протест цілком може початися з інших регіонів, а звідти перекинутися на Москву.

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