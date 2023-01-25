Коли почнуться навчання українських військових на Leopard 2 і скільки танків отримає Україна

Вже найближчим часом у Німеччині можуть розпочатися навчання українських військових на Leopard 2. Пресслужба німецького уряду повідомила, скільки танків можуть надати нашій державі.

За інформацією пресслужби уряду Німеччини, Берлін хоче зібрати для України два танкових батальйони з цих танків у найближчі терміни.

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Наша мета – швидко зібрати для України два танкові батальйони з танками Leopard 2,

– наголошують у Бундесвері.

Коли розпочнуться навчання українських військових

Зазначається, що Німеччина передає 14 танків Leopard 2 A6 зі складів Бундесверу. Інші європейські країни також передадуть Україні танки Leopard-2.

У заяві наголошують, що навчання українських екіпажів мають розпочатися найближчим часом у Німеччині.

Окрім навчання, пакет допомоги включає також логістику, надання боєприпасів та обслуговування систем.

Скільки танків може отримати Україна

Зауважимо, що кількість танків, які будуть у двох танкових батальйонах точно не вказана. За українськими стандартами, в ЗСУ танковий батальйон, що входить до складу полку чи батальйону, складається з 3 танків у кожному взводі, тобто з 31 танка.

А от за зразком НАТО, батальйон складається з 40 танків.

Усі країни, які виявили бажання надати німецькі танки Україні, отримають від Берліна відповідний дозвіл.

Довгоочікуване рішення для України

Нагадаємо, що 25 січня Німеччина погодила передачу Україні роти танків Leopard 2 (14 танків) і дозволила реекспорт іншим країнам.

Напередодні Нідерланди заявили про готовність передати Україні 18 танків Leopard 2, які вони взяли оренду у Німеччини. Також про готовність надати "леопарди" заявили Польща, Фінляндія та Іспанія.