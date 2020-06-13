Синоптики прогнозують, що спека в Україні трохи відступить 14 червня. На зміну палючому сонцю прийде прохолода та дощі.

З неділі, 14 червня, температура в Україні знизиться до 23 – 28 градуса вдень. Про це повідомив начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик, передає ТСН.ua.

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Синоптик додав, що разом зі зниженням температури прийдуть і дощі, місцями навіть з грозами. Дощі не оминуть і столицю України. У Києві також можливі грози та прохолодна погода. Однак похолодання в Україні триматиметься недовго – лише до 17 червня.

Зауважимо, що спека у Києві б'є температурні рекорди. Лише за два дні у столиці зафіксували 4 аномалії. Температурні рекорди встановили у Києві 10 та 11 червня.

Аномальна погода в Україні: що відомо

Метеорологічне літо у Києві настало із запізненням на два тижні й почалося приблизно 4 червня. Найпізніше метеорологічне літо починалось у Києві 7 червня у 2001 та 1990 роках.

Протягом зими 2019 – 2020 років у Києві не зафіксували метеорологічну зиму вперше за 140 років.

Кліматологи визнали травень 2020 найхолоднішим у XXI столітті.

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Яким буде літо в Україні

Влітку 2020 року спека чергуватиметься з потужними зливами. За прогнозами синоптиків, українцям варто готуватися до високих температур.