Чекають 10 вересня: які шанси, що США дадуть дозвіл Україні бити по території Росії

Україна передала США список цілей на території Росії, по яких наша країна могла б завдавати ударів. Джозеф Байден обов'язково надасть такий дозвіл, однак є питання часу.

Таку думку 24 Каналу висловив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма", зауваживши, що поки Камала Гарріс, як кандидат від демократів, не має зовнішньополітичної стратегії. Тому таке рішення слід очікувати після дебатів в США 10 вересня.

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Які шанси, що США дадуть дозвіл Україні бити по території Росії

На думку експерта Ради зовнішньої політики, адміністрація Байдена ухвалить рішення та все ж надасть дозвіл Україні завдавати ударів по території Росії. Електоральні питання для чинного президента вже не важливі, його цікавлять історичні питання. Тому такий крок був би для нього раціональним та важливим.

Якщо президентом стає Камала Гарріс, він дає їй "золоту подушку", з якої вона зможе розпочати сильну політику, її адміністрація зайде у "гру" з сильної позиції. Якщо ж президентом стане Дональд Трамп і він буде переглядати пакети підтримки, Україна матиме певний запас зброї та дозволів,

– пояснив Краєв.

Однак найважливішим є те, що Гарріс не має зовнішньополітичного досвіду, на відміну від Байдена, який займався питанням України ще до президентства. Тему нашої країни вона в інтерв'ю уникає та не виносить.

Тому очевидно, що до дебатів адміністрація Байдена таке рішення не ухвалить. Гарріс та її команда поки що не мають зовнішньополітичної стратегії,

– наголосив експерт Ради зовнішньої політики.