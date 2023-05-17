Чи можуть студентам дати повістку влітку: детальне пояснення

Чоловік призовного віку має відстрочку від мобілізації до того часу, поки він має статус студента, асистента-стажиста, аспіранта чи докторанта. При цьому навчатись він може на денній або дуальній формі навчання.

Це передбачено статтею 23 закону про "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Тобто здобувач професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти не підлягають призову на час навчання, однак не все так однозначно, пише 24 Канал.

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Чи можуть студенти бути мобілізовані

Згідно з законом, призову на військову службу під час мобілізації на особливий період не підлягають:

здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти , асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти , які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

, , які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти; наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь;

закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь; педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Мобілізувати можуть в "проміжний час"

Однак є так званий "проміжний час", коли студента можуть мобілізувати. Здебільшого "проміжний час" – це період між кінцем червня (завершенням сесій та іспитів) та кінцем серпня або початком вересня, коли з'являються накази про зарахування на навчання. Якщо це аспірантура та докторантура, ймовірно, навіть більший час. Адже там навчання починається здебільшого пізніше, ніж на магістратурі.

Юрист Владислав Юрчак пояснює, як бути, якщо людина отримала повістку у проміжок між вступом, але потім все ж склала успішно іспити та вступила до магістратури/аспірантури/докторантури. Фахівець розповів, що:

законодавством чітко визначено перелік підстав для звільнення з військової служби за призовом під час мобілізації під час дії воєнного стану, які передбачені й пунктом 2 частини 4 статті 26 закону "Про військовий обов'язок та військову службу";

у переліку цих підстав немає навчання, а тому особа, яка набула статусу студента денної чи заочної форми навчання після мобілізації, не має права на звільнення з військової служби.

Владислав Юрчак пояснив, що на практиці мобілізовані студенти оскаржували накази про їхню мобілізацію в суді. Однак там заявили, що відповідні накази вже реалізовані, їхня дія – вичерпана.

А тому навіть скасування таких наказів не мало б наслідком автоматичного звільнення особи з військової служби. Відтак, оскільки факт навчання на денній чи дуальній формі навчання не є підставою для звільнення з військової служби за призовом, під час мобілізації та дії воєнного стану, суди масово відмовляли у задоволенні таких позовів. Тобто, особа, яка набула статусу студента вже після мобілізації до лав Сил Оборони, позбавлена права на звільнення зі служби,

– заявив експерт.

Юрист також уточнив, що цей "проміжний час" настає:

після закінчення коледжу, до вступу в університет;

для студентів – після закінчення бакалаврату до вступу на магістратуру;

після закінчення ВНЗ до вступу на аспірантуру, і відповідно перед вступом на докторантуру.

Юрист пояснив, щоТобто в цей період особа не втрачає право на відстрочку від призову під час мобілізації. Адже умовою для відстрочки від мобілізації є рівень та форма освіти (денна або дуальна), натомість інших критеріїв закон не передбачає. Тому особи призовного віку на канікулах чи в академвідпустці вважаються студентами, тому їх не можуть мобілізувати.