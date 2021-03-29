Аварія Ever Given в Суецькому каналі: коли ліквідують затор суден

Рух в Суецькому каналі, який заблокувало судно Ever Given, відновлять 29 березня. Натомість затор з сотень судів розсмокчеться через 3,5 ,дні.

Адміністрація Суецького каналу пояснила, що зможе відновити рух каналу за день, натомість більше часу знадобиться для того, щоб усунути затор.

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Яка зараз ситуація в Суецькому каналі

Адміністрація каже, що зараз біля Суецького каналу є орієнтовно 369 суден. До того ж там є десятки контейнеровозів, балкерів, нафтових танкерів і суден для перевезення скрапленого природного газу або скрапленого нафтового газу.

Що відомо про події в Суецькому каналі