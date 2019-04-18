Великдень наближається: коли і де в містах України будуть святити паски
- З'явився розклад святкових богослужінь та освячення пасок у Києві, Львові, Тернополі, Ужгороді, Івано-Франківську, Луцьку, Чернівцях та інших містах.
- Богослужіння транслюватимуться онлайн.
Наближається одне із найбільших свят для християн східного та західного обрядів – Великдень. Уже 19 – 20 квітня українці підуть освячувати свої святкові кошики у церкви.
24 Канал зібрав усю інформацію про те, коли і де в містах України будуть святити паски. Зверніть увагу, що комендантська година у пасхальну ніч триватиме у багатьох областях без змін, лише у деяких – її скоротили. Святкові богослужіння транслюватимуться онлайн.
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Київ
Великодні богослужіння у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі відбудуться у Велику суботу, 19 квітня:
- 07:40 – Часи. Зображальні. Вечірня з Літургією Василія Великого,
- 21:00 – Читання книги Діянь апостольських,
- 23:00 – Пасхальна Полуношниця,
У неділю, 20 квітня:
- 00:00 – Пасхальна Утреня,
- 01:00 – Часи і Літургія Іоана Золотоустого,
- 09:00 – Пізня Літургія,
- 17:00 – Пасхальна вечірня.
Освячувати паски у Києво-Печерській лаврі Православна церква України буде:
- 19 квітня – з 16:00 до 21:00;
- 20 квітня – після божественної літургії з 12:00 до 17:30 (літургія триватиме з 06:00 до 12:00).
Також на території лаври пройдуть тематичні екскурсії і майстер-класи. Окрім того, 20 квітня запланована святкова програма за участі братчиків Київського кобзарського цеху з 11:00 до 15:00.
Патріарший собор Воскресіння Христового УГКЦ:
19 квітня:
- з 15:00 до 21:00 – освячення великодніх кошиків,
20 квітня:
- 07:15 – Пасхальна Утреня,
- 08:30 – Божественна Літургія (освячення великодніх кошиків),
- 11:00 – Божественна Літургія (освячення великодніх кошиків),
- 16:30 – гаївки,
- 18:00 – Велика вечірня.
Подільський район:
- Церква Миколи Притиска (вулиця Хорива, 5а),
- Церква Первоверховних Апостолів Петра та Павла (вул. Стеценка, 14),
- Парафія Великомученика Юрія Побідоносця (бульвар Кольцова, 15, к. 356),
- Церква Покрови Богородиці (вулиця Світлицького, 30/20-а),
- Свято-Покровська Подільська Церква (вулиця Покровська, 7),
- Церква Успіння Богородиці Пирогощі (Контрактова площа, 1),
- Церква Миколи Набережного (вулиця Григорія Сковороди, 12/8),
- Церква Різдва Богородиці на Поштовій площі (Поштова площа, 2),
- Церква Святого Духа у Києво-Могилянській Академії (вулиця Григорія Сковороди, 2),
Солом'янський район
- Церква Різдва Пресвятої Богородиці (вулиця Каменярів, 13-15),
- Храм Покрови Богородиці на Солом'янці (вулиця Патріарха Мстислава Скрипника, 20/1),
- Парафія Святого Іоанна Хрестителя (вулиця Гарматна, 37),
Святошинський район
- Храм-каплиця святого Миколи Святоші (бульвар Академіка Вернадського, 85),
- Парафія "Введення в храм Пресвятої Богородиці" (бульвар Ромена Роллана, 10-а),
- Церква Святої Трійці (вулиця Робітнича, 115),
- Храм Різдва Пресвятої Богородиці (вулиця Якуба Коласа, 27-а),
- Храм Животворного Джерела (Казанської ікони Божої Матері) (вулиця Симиренка, 12),
- Храм Святого Духа (вулиця Генерала Наумова, 68).
Голосіївський район
- Храм святих мучеників Бориса та Гліба (вулиця Василя Касіяна, 2а/1; станція метро "Іподром"),
- Спасо-Преображенський собор (вулиця Самійла Кішки, 3-а),
- Церкви ПЦУ на території музею Пирогово: Церква святого Архістратига Михаїла, Церква святої мучениці Параскеви-П'ятниці та Церква святителя та чудотворця Миколи Мирлікійського (вулиця Академіка Тронька, 1),
- Храм Святого Миколая ПЦУ (вул. Новопирогівська, 25-а).
Шевченківський район
- Храм Святителя Миколая (вулиця Нагірна, 1),
- Михайлівський Золотоверхий монастир (вулиця Трьохсвятительська, 8),
- Володимирський собор.
Деснянський район
- Церква Святого Іоанна Предтечі (Олександри Екстер, 7),
- Церква Усіх Святих ПЦУ (проспект Червоної Калини, 4).
Дарницький район
- Храм святих апостолів Петра та Павла (проспект Миколи Бажана, 1),
- Храм Почаївської ікони Божої Матері (Бориспільська, 30-а),
- Храм Святого Миколая (Харченка, 39).
Дніпровський район
- Лікарняний храм Святителя Миколая Чудотворця (Чорних Запорожців, 26),
- Каплиця Тихвинської ікони Божої Матері (Дарницький бульвар, 11-а).
Оболонський район
- Парафія ПЦУ на честь Собору Київських святих (Йорданське озеро, проспект Степана Бандери, 29а).
Львів
У Львові традиційних нічних богослужінь на Великдень у катедральних храмах цьогоріч не буде.
Архикатедральний собор святого Юра УГКЦ (площа святого Юра, 5):
19 квітня:
- 9:00 – Вечірня з Божественною Літургією св. Василія Великого,
- 12:00 – 21:30 – Благословення пасок та іншої поживи (кожної пів години),
- 14:00 – Ісусова молитва за онкологічних хворих,
- 21:30 – Надгробне.
20 квітня:
- 7:00 – Пасхальна Утреня, після – Архиєрейська Божественна Літургія,
- 11:00 – Божественна Літургія Йоана Золотоустого,
- 14:00 – Пасхальні Часи,
- 16:00 – Пасхальна Вечірня.
Свято-Покровський кафедральний Собор ПЦУ (Грушевського, 2):
19 квітня:
- 9:00 – Вечірня з Літургією Василія Великого,
- 11:00 – 23:00 – Освячення Пасхальних приношень,
- 21:00 – Читання діянь святих апостолів.
20 квітня:
- 6:30 – Полуношниця,
- 7:00 – Пасхальна Утреня, архієрейським чином,
- 8:00 – Божественна Літургія Іоана Золотоустого, архієрейським чином. Освячення пасхальних приношень,
- 11:00 – Божественна Літургія св. Іоана Золотоустого,
- 17:00 – Велика Вечірня, архієрейським чином.
Гарнізонний храм святих Петра і Павла (Театральна, 11):
- 9:00 – Вечірня з Літургією святого Василія Великого,
- 14:00 – 21:00 – Благословення пасхальних кошиків.
Парафія святого Андрія, Львів оо. Василіян УГКЦ (площа Соборна):
19 квітня:
- 07:30 – Свята Літургія,
- 09:30 – Вечірня з Літургією Святого Василія Великого,
- 12:00 – 21:00 – Благословення великодніх кошиків (щопівгодини).
Храм Пресвятої Євхаристії – Домініканський cобор (площа Музейна):
19 квітня:
- 07:30 – Вечірня з Літургією Василія Великого,
- 13:00 – 22:00 – освячення пасок.
20 квітня:
- Освячення пасок після кожної літургії.
Храм Святого Архистратига Михаїла (Винниченка, 22):
19 квітня:
- 07:00 – Часи,
- 09:00 – Вечірня з Літургією Василія Великого,
- 14:00 – 20:00 – освячення пасок.
Церква Святих Ольги і Єлизавети (пл. Кропивницького, 1):
19 квітня:
- 9:00 – літургія Василія Великого з вечірнею,
- з 14:00 – свячення пасок
20 квітня:
- 6:00 – Надгробне (заховання Плащаниці), Воскресна Утреня,
- 8:00, 10:00, 12:00 – літургії, після кожної з яких відбудеться мировання.
Храм Преображення ГНІХ (Краківська, 21):
19 квітня:
- 12:00 – Вечірня з літургією Василія Великого,
- 13:30 – 22:00 – освячення пасок,
- 22:30 – Надгробне.
20 квітня:
- 6:00 – Воскресна Утреня Божественна Літургія,
- 9:00, 11:00 – Божественні Літургії,
- 17:00 – Вечірня.
Храм святих Володимира і Ольги (Симоненка)
19 квітня:
- 06:30 – літургія Василія Великого з вечірнею,
- 14:00 – 21:00 – овячення пасок,
20 квітня:
- 06:00 – Надгробне. Пасхальна утреня,
- 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 – літургія Івана Золотоустого.
Церква Покрови Пресвятої Богородиці (Личаківська, 175а):
20 квітня:
- 07:00, 08:30, 10:30, 12:30 – літургії.
Княжий Храм Святого Миколая Чудотворця (Богдана Хмельницького, 28А):
19 квітня. Велика субота:
- 08:00 – вечірня з літургією Василія Великого. Сповідь,
- 13:00 – 21:00 – освячення пасок.
П'ятницький храм на Підзамче:
19 квітня:
- 07:30 – сповідь,
- 08:00 – Вечірня з Літургією Василія Великого. Заупокійна літія,
- 13:00 – 22:00 – освячення пасок.
20 квітня:
- 6:30 – Надгробне,
- 7:30 – Пасхальна Утреня,
- 8:00, 10:00 – літургії, освячення пасок,
- 16:00 – Велика вечірня.
Храм Матері Божої Неустанної Помочі (вулиця Сніжна):
19 квітня:
- 09:00 – Вечірня з Літургією Василія Великого,
- 11:00 – 18:00 – освячення великодніх кошиків,
20 квітня:
- 08:00 – Надгробне. Воскресна утреня,
- 09:00, 11:00 – Божественна Літургія.
Храм Успення Пресвятої Богородиці (Максимовича, 2Б):
19 квітня:
- 8:00 – Вечірня з Літургією святого Василія,
- 13:00 – 20:00 – чин благословення пасок та іншої поживи.
20 квітня:
- 6:00 – Надгробне, Пасхальна Утреня,
- 8:00, 10:00, 12:00 – Божественні Літургії,
- 17:00 – гаївки.
Тернопіль
У Тернополі великодню службу можна буде відвідати, зокрема, у Архикатедральному соборі непорочного зачаття Пресвятої Богородиці УГКЦ (Гетьмана Сагайдачного, 14):
19 квітня:
- 07:00 – вечірня з літургією Василія Великого;
- 13:00 – 20:00 – посвячення пасок;
- 20:00 – надгробне;
- 20:30 – утреня;
- 21:30 – літургія.
20 квітня:
- 00:00 – утреня;
- 07:00 – архиєрейська свята літургія;
- 10:00 – свята літургія;
- 12:00 – свята літургія та воскресна вечірня.
Церква воздвиження чесного хреста ПЦУ (Надставна церква, вулиця Над Ставом, 16):
19 квітня:
- 09:00 – 23.00 – поклоніння до плащаниці, служба Божа;
- 10:00-23:00 – освячення пасок.
20 квітня:
- 07:00 – свята літургія;
- 09:00 – свята літургія та воскресна вечірня.
Кафедральний собор Різдва Христового ПЦУ (Руська, 22):
19 квітня:
- 08:00 – вечірня з літургією святого Василія Великого, парастас;
- 12:00 – 20:00 – освячення пасок;
- 20:00 – полуношниця.
20 квітня:
- 06:00 – пасхальна утреня, божественна літургія, освячення пасок;
- 17:00 – великоднє вечірнє богослужіння.
Церква Матері Божої неустанної помочі УГКЦ (бульвар Данила Галицького, 1а):
19 квітня:
- 08:00 – вечірня з літургією Василія Великого (за упокій);
- 13:00 – 19:00 – освячення пасок (щопівгодини);
- 20:30 – надгробне, воскресна утреня та літургія.
20 квітня:
- 08:00 – свята літургія;
- 10:00 – свята літургія;
- 12:00 – свята літургія.
Церква успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ (Князя Острозького, 55):
19 квітня:
- 07:00 – вечірня з літургією Василія Великого (за упокій);
- 13:00 – 19:00 – освячення пасок (щопівгодини);
- 20:30 – надгробне, воскресна утреня та свята літургія.
20 квітня:
- 08:00 – свята літургія;
- 10:00 – свята літургія;
- 12:00 – свята літургія.
Свято-Троїцький духовний центр ПЦУ (проспект Злуки, 28):
19 квітня:
- 08:00 – літургія;
- 13:00 – освячення пасок;
- 23:00 – поховання Плащаниці.
20 квітня:
- 08:00 – свята літургія;
- 10:00 – свята літургія;
- 12:00 – свята літургія.
Церква святого апостола Петра УГКЦ (Володимира Великого, 1а):
19 квітня:
- 06:00 – молитва спільноти Лицарі Колумба;
- 07:00 – вечірня з літургією Василія Великого;
- 10:00 – 19:00 – благословення пасок;
- 20:30 – надгробне;
- 21:00 – пасхальна утреня;
- 22:00 – літургія за парафіян, благословення пасок.
20 квітня:
- 06:30 – божественна літургія за парафіян;
- 08:00 – божественна літургія на всяке прошення;
- 10:00 – божественна літургія на всяке прошення для воїнів, благословення пасок;
- 12:00 – божественна літургія на всяке прошення для дітей, благословення пасок для дітей;
- 14:00 – божественна літургія на всяке прошення для молоді;
- 15:30 – свята тайна хрещення;
- 18:00 – божественна літургія на всяке прошення, молебень до Богородиці;
- 20:00 – божественна літургія на всяке прошення.
Закарпаття
Ужгород, Мукачівська греко-католицька єпархія:
Хрестовоздвиженський кафедральний собор (площа А. Бачинського, 1):
- 23:30 – 00:00 – Надгробне
- 00:00 – 01:00 – Пасхальна Утрення
- 01:00 – 02:00 – Архієрейське освячення Пасок
- 02:00 – 09:30 – Освячення Пасок через кожну годину
- 07:00; 08:00 – Божественна Літургія
- 09:30; 11:30 – Архієрейська Божественна Літургія
- 17:00 – Велика Пасхальна Вечірня
- 18:00 – Божественна Літургія
Покровська церква (район Горяни, Провулок музейний):
- 23:00 – Надгробне
- 23:15 – Воскресна Утрення та освячення пасок
- 09:00 – Святкова Божественна Літургія та освячення Пасок
- 18:00 – Велика Вечірня з читанням Євангелія
Церква Різдва Пресвятої Богородиці (мікрорайон Дравці, Жатковича, 23):
- 23:30 – Надгробне і Пасхальна Утрення. Освячення пасок
- 08:00 – Божественна Літургія з освячення пасок
- 16:00 – Воскресна Вечірня з читанням Євангелія
Церква Архістратига Михаїла (Докучаєва, 27):
- 23:00 – 23:30 – Надгробне
- 23:30 – Воскресна Утрення. Освячення пасок
- 09:00 – Служба Божа. Освячення пасок
Церква Божого Милосердя (Осипенка, 14):
- 22:45 – 23:00 – Надгробне
- 23:00 – 00:00 – Воскресна Утрення
- 00:00 – Служба Божа. Освячення пасок
- 08:00 – Служба Божа. Освячення пасок
- 16:00 – Вечірня
Церква Марія-Повчанської ікони Божої Матері (Заньковецької, 9А):
- 21:00 – Надгробне
- 21:15 – Воскресна Утреня
- 22:00 – Божественна Літургія
- 23:00 – Освячення пасок
- 08:30 – Божественна Літургія
- 10:30 – Божественна Літургія
- 17:00 – Пасхальна вечірня
- 18:00 – Божественна Літургія
Парафія св. Володимира і Ольги (Ужгород, Володимирська, 76):
- 19:30 – Надгробне та Воскресна Утреня
- 20:30 – 21:30 – освячення пасок
- 11:00 – літургія та освячення пасок
Каплиця Співстраждальної Богородиці (Ужгород, Закарпатська, 18):
- 22:00 – Надгробне та Воскресна Утреня
- 23:00 – 23:30 – освячення пасок
- 09:00 – святкова літургія та освячення пасок
Парафія святого Івана Хрестителя (мікрорайон "Радванка"):
- 00:00 – 01:00 – Воскресна утреня; Літургія та освячення пасок
- 06:00 – літургія та освячення пасок
Радванка біля Хреста вул. Іштвана Дендеші:
- 08:00 – 09:00 – освячення пасок
Парафія Пресвятої Трійці (мікрорайон Богомольця):
- 00:00 – Воскресна Утреня
- 00:30 – 03:00 освячення пасок
- 11:00 – літургія і освячення пасок
Церква Благовіщення Пресвятої Богородиці (район Білочки):
- 23:00 – 23:30 – Надгробне
- 23:30 – Воскресна Утрення, освячення пасок
- 08:00 – Свята Літургія, освячення пасок
Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Стародоманинська, 2):
- 00:00 – Воскресна Утреня, освячення пасок
- 08:00 – Святкова Божественна Літургія, освячення пасок
парафія Теодора Ромжі, Духовна Академія(Патруса Карпатського, 2/а):
- 18:00 – Вечірня з Літургією Василія Великого
- 20:00 – 21:00 – освячення пасок
- 08:00 – Воскресна Утреня
- 09:00 – Святкова Божественна Літургія, освячення пасок
- 11:30 – Святкова Божественна Літургія, освячення пасок
Парафія Стрітення Господнього (Легоцького, 44а):
- 21:00 – Воскресна Утреня, благословення пасок
- 07:00 – Воскресна Утреня благословення пасок
- 09:00 – Літургія, благословення пасок
- 12:00 – Божественна Літургія, благословення пасок
Парафія Преображення Господнього ("Цегольня"):
- 20:00 – Надгробне, Воскресна Утреня
- 22:00 – Освячення пасок
- 10:30 – Літургія і освячення пасок
Парафія Святого Юрія ("Червениця"):
- 23:00 – Надгробне
- 23:15 – Воскресна Утреня
- 00:00 – Освячення пасок
- 8:00 – Літургія і освячення пасок
Парафія Йосафата ("Шахта"):
- 00:00 – Воскресна Утреня, освячення пасок
- 11:00 – Літургія і освячення пасок
Парафія Мучеників Пратулинських ("Підлипники"):
- 21:00 – Воскресна Утреня
- 22:00 – Освячення пасок
- 7:00 – Літургія і освячення пасок
Ужгород. Закарпатська єпархія Православної церкви України:
Єпархіальний храм преподобного Амфілохія Почаївського (Станційна, 16А):
- 00:00-01:30 – Пасхальна утреня
- 01:30 – 2:00 – Зустріч Благодатного вогню
- 02:00-04:00 – Божественна літургія
- 04:00-12:00 – освячення пасхальних кошиків
Спасо-Преображенський храм (Романа Шухевича (Лавріщева), 8Б):
- 00:00 – 01:30 – Пасхальна утреня
- 01:30 – 03:00 – Божественна літургія
- 03:00 – 04:00 – освячення пасхальних кошиків
- 07:00 – 08:00 – освячення дитячих кошиків
Храм Святої Трійці (мікрорайон "Шахта", Тімірязєва, 15Д):
- 00:00 – 01:30 – Пасхальна утреня
- 01:30 – Божественна літургія
- 01:30 – 03:00 – освячення пасхальних кошиків
Свято-Троїцький храм (Київська набережна, 16):
- 00:00 – 01:30 – Пасхальна утреня
- 09:00 – 10:30 – Божественна літургія
- 01:30 – 02:00 – освячення пасхальних кошиків
- 10:30 – 11:00 – освячення дитячих кошиків
Мукачево. Свято-Успенський храм (Ярослава Мудрого, 42А):
- 03:00 – 04:30 – Пасхальна утреня
- 05:00 – 06:30 – Божественна літургія
- 07:00 – 09:00 – освячення пасхальних кошиків
Спасо-Преображенський храм (вул. Івана Франка (бічна)):
- 04:00 – 05:30 – Пасхальна утреня
- 06:00 – 07:00 – Божественна літургія
- 07:00 – 09:00 – освячення пасхальних кошиків
Військовий храм святого великомученика Георгія Переможця (вулиця Ілони Зріні):
- 00:00 – 01:30 – Пасхальна утреня
- 02:00 – 03:00 – Божественна літургія
- 03:00 – 08:00 – освячення пасхальних кошиків.
Івано-Франківськ
Архікатедральний і митрополичий собор Воскресіння Христового УГКЦ (майдан Шептицького, 22):
- 19 квітня з 16:00 до 21:00 – освячення кошиків
- 20 квітня о 8:00 та 12:00 – святкові богослужіння з освяченням кошиків
Собор Преображення Господнього УГКЦ (Калуське шосе):
- 19 квітня з 16:00 до 19:00 – освячення пасок
- 20 квітня о 5:30 та 10:00 – святкові богослужіння з освяченням пасок
Свято-Троїцький кафедральний собор ПЦУ (вулиця Грюнвальдська, 1):
- 19 квітня з 14:00 до 21:00 – освячення пасок
- 20 квітня о 7:00 – святкове богослужіння з освяченням пасок; упродовж усього дня можна буде освятити великодній кошик
Парафіяльно-гарнізонний храм Різдва Христового ПЦУ (вулиця Довженка, 2):
- 19 квітня з 16:00 до 20:00 – освячення пасок
- 20 квітня о 7:00 – святкове богослужіння з освяченням пасок
Костел Христа Царя (Вовчинецька, 92):
- 19 квітня з 12:00 до 17:00 – щогодини освячення великодніх страв
- 20 квітня о 8:00, 12:00, 14:00 та 18:00 – святкові богослужіння.
Луцьк
Храм Холмської Ікони Божої Матері (проспект Волі, 24):
19 квітня:
- 07:30 – літургія;
- 12:00-19:00 – освячення пасок;
- 23:30 – полуношниця.
20 квітня:
- 00:00 – Пасхальна рання та літургія;
- 13:00 – велика вечірня.
Кафедральний собор Святої Трійці (Градний узвіз, 1):
19 квітня:
- 7:00 – літургія (сповідь, причастя);
- 9:00 – літургія (сповідь, причастя), панахида;
- 12:00-21:00 – освячення пасхальних страв
- 23:20 – опівнічна
20 квітня:
- 00:00 – Хресний хід, рання, літургія, освячення пасхальних страв;
- 7:30 – літургія, освячення пасхальних страв (нижній храм);
- 17:00 – вечірня.
Свято-Миколаївський храм (Володимирська, 104Д):
19 квітня:
- 8:00 – сповідь і літургія;
- 12:00 – 18:00 – освячення пасхальних приношень;
- 21:00 – читання книги Дій святих апостолів;
- 23:45 – пасхальна полуношниця;
- 00:00 – богослужіння.
Луцький монастир Святого Василія Великого (Карпенка-Карого, 5):
19 квітня:
- 09:00 – вечірня з літургією Василія Великого,
- 15:00 – 20:00 – благословення пасок та інших страв.
20 квітня:
- 07:30 – надгробне;
- 08:00 – пасхальна рання;
- 09:00 – літургія, посвячення пасок;
- 11:00 – літургія, посвячення пасок.
Чернівці
Кафедральний храм Преподобної Параскеви ПЦУ (Заньковецької, 24):
19 квітня:
- 08:00 – Божественна літургія за чином святителя Василія Великого;
- 18:00 – 21:00 – освячення пасхальних кошиків;
- 23:00 – Полуношниця;
- 23:30 – Хресний хід навколо храму.
20 квітня.:
- 00:00 – Пасхальна рання;
- 02:00 – Святкова божественна літургія;
- 04:00 – 06:00 – освячення пасхальних кошиків;
- 07:00 – друга святкова божественна літургія;
- 9:00 – 12:00 – освячення пасхальних кошиків;
- 15:00 – велика пасхальна вечірня.
Церква трьох святителів ПЦУ (Коцюбинського, 2):
19 квітня:
- 09:00 – Божественна літургія святого Василія Великого;
- 23:00 – сповідь.
20 квітня:
- з 00:00 відбудуться опівнічниця, хресний хід навколо храму, Великодня утреня, Святкова божественна літургія, а також освячення пасок;
- 04:00 – 09:00 – освячення пасок у внутрішньому дворику храму.
Увійти до храму можна буде до 23:30, а вийти віряни зможуть після комендантської години – о 4:00.
Собор Різдва Христового ПЦУ (Небесної сотні, 30):
19 квітня:
- 17:00 – 20:00 – освячення пасок;
- 23:30 до світанку – святе богослужіння.
20 квітня:
- 05:00 – Свята літургія, освячення великодніх кошиків.
Храм рівноапостольного князя Володимира ПЦУ (вул. Воробкевича):
19 квітня:
- з 23:00 до ранку – Свята літургія.
20 квітня:
- 05:00 – Свята великодня літургія та освячення великодніх кошиків.
Кафедральний собор Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ (Руська, 28):
19 квітня:
- з 07:30 – Вечірня з літургією Василя Великого;
- 12:00 – 18.00 – освячення великодніх кошиків.
20 квітня:
- 06:00 – Надгробне, утреня;
- 07:00 – Свята літургія;
- 10:00 – Свята літургія;
- 07:30 – 17:00 – освячення великодніх кошиків;
- 17:00 – вечірня літургія.
Вінниця
Освячення великодніх кошиків у Вінниці буде проводитися на прилеглій до храмів території напередодні Великодня, 19 квітня, впродовж усього дня, а також 20 квітня з 7:00.
Зокрема, у Спасо-Преображенському кафедральному соборі ПЦУ розлад буде наступний:
19 квітня:
- 7:00 – Часи, зображальні, вечірня з Літургією
- 11:00 – 23:00 – освячення пасок
- 20:30 – Читання Діянь святих апостолів
20 квітня:
- 6:30 – Пасхальні часи, Божественна літургія, освячення пасок
- 16:00 – Пасхальне вечірнє богослужіння
Миколаїв
Кафедральний собор Касперівської ікони Божої Матері:
19 квітня:
- 09:00 – вечірня служба з Літургією святого Василя Великого,
- 17:00 – освячення пасок
20 квітня:
- 05:00 – святкове богослужіння
- 08:00 – освячення пасок
- 16:00 – вечірнє богослужіння
Парафія Святого Йосифа Римо-Католицької церкви:
19 квітня:
- 18:00 – служба Великої Страсної суботи, освячення вогню
20 квітня:
- 8:00 – богослужіння, процесія навколо храму, освячення великодніх страв.
Черкаси
У Черкасах храми ПЦУ освячуватимуть паски також і 19, і 20 квітня.
Богослужіння у церквах Черкас / Фото "ВиЧЕрпно"