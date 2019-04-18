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24 Канал Новини України Великдень наближається: коли і де в містах України будуть святити паски
18 квітня, 11:40
19

Великдень наближається: коли і де в містах України будуть святити паски

Софія Рожик
Основні тези
  • З'явився розклад святкових богослужінь та освячення пасок у Києві, Львові, Тернополі, Ужгороді, Івано-Франківську, Луцьку, Чернівцях та інших містах.
  • Богослужіння транслюватимуться онлайн.

Наближається одне із найбільших свят для християн східного та західного обрядів – Великдень. Уже 19 – 20 квітня українці підуть освячувати свої святкові кошики у церкви.

24 Канал зібрав усю інформацію про те, коли і де в містах України будуть святити паски. Зверніть увагу, що комендантська година у пасхальну ніч триватиме у багатьох областях без змін, лише у деяких – її скоротили. Святкові богослужіння транслюватимуться онлайн.

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Великодні богослужіння у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі відбудуться у Велику суботу, 19 квітня:

  • 07:40 – Часи. Зображальні. Вечірня з Літургією Василія Великого,
  • 21:00 – Читання книги Діянь апостольських,
  • 23:00 – Пасхальна Полуношниця,

У неділю, 20 квітня:

  • 00:00 – Пасхальна Утреня,
  • 01:00 – Часи і Літургія Іоана Золотоустого,
  • 09:00 – Пізня Літургія,
  • 17:00 – Пасхальна вечірня.

Освячувати паски у Києво-Печерській лаврі Православна церква України буде:

  • 19 квітня – з 16:00 до 21:00;
  • 20 квітня – після божественної літургії з 12:00 до 17:30 (літургія триватиме з 06:00 до 12:00).

Також на території лаври пройдуть тематичні екскурсії і майстер-класи. Окрім того, 20 квітня запланована святкова програма за участі братчиків Київського кобзарського цеху з 11:00 до 15:00. 

Патріарший собор Воскресіння Христового УГКЦ:

19 квітня:

  • з 15:00 до 21:00 – освячення великодніх кошиків,

20 квітня: 

  • 07:15 – Пасхальна Утреня,
  • 08:30 – Божественна Літургія (освячення великодніх кошиків),
  • 11:00 – Божественна Літургія (освячення великодніх кошиків),
  • 16:30 – гаївки,
  • 18:00 – Велика вечірня.

Подільський район:

  • Церква Миколи Притиска (вулиця Хорива, 5а),
  • Церква Первоверховних Апостолів Петра та Павла (вул. Стеценка, 14),
  • Парафія Великомученика Юрія Побідоносця (бульвар Кольцова, 15, к. 356),
  • Церква Покрови Богородиці (вулиця Світлицького, 30/20-а),
  • Свято-Покровська Подільська Церква (вулиця Покровська, 7),
  • Церква Успіння Богородиці Пирогощі (Контрактова площа, 1),
  • Церква Миколи Набережного (вулиця Григорія Сковороди, 12/8),
  • Церква Різдва Богородиці на Поштовій площі (Поштова площа, 2),
  • Церква Святого Духа у Києво-Могилянській Академії (вулиця Григорія Сковороди, 2),

Солом'янський район

  • Церква Різдва Пресвятої Богородиці (вулиця Каменярів, 13-15),
  • Храм Покрови Богородиці на Солом'янці (вулиця Патріарха Мстислава Скрипника, 20/1),
  • Парафія Святого Іоанна Хрестителя (вулиця Гарматна, 37),

Святошинський район

  • Храм-каплиця святого Миколи Святоші (бульвар Академіка Вернадського, 85),
  • Парафія "Введення в храм Пресвятої Богородиці" (бульвар Ромена Роллана, 10-а),
  • Церква Святої Трійці (вулиця Робітнича, 115),
  • Храм Різдва Пресвятої Богородиці (вулиця Якуба Коласа, 27-а),
  • Храм Животворного Джерела (Казанської ікони Божої Матері) (вулиця Симиренка, 12),
  • Храм Святого Духа (вулиця Генерала Наумова, 68).

Голосіївський район

  • Храм святих мучеників Бориса та Гліба (вулиця Василя Касіяна, 2а/1; станція метро "Іподром"),
  • Спасо-Преображенський собор (вулиця Самійла Кішки, 3-а),
  • Церкви ПЦУ на території музею Пирогово: Церква святого Архістратига Михаїла, Церква святої мучениці Параскеви-П'ятниці та Церква святителя та чудотворця Миколи Мирлікійського (вулиця Академіка Тронька, 1),
  • Храм Святого Миколая ПЦУ (вул. Новопирогівська, 25-а).

Шевченківський район

  • Храм Святителя Миколая (вулиця Нагірна, 1),
  • Михайлівський Золотоверхий монастир (вулиця Трьохсвятительська, 8),
  • Володимирський собор.

Деснянський район

  • Церква Святого Іоанна Предтечі (Олександри Екстер, 7),
  • Церква Усіх Святих ПЦУ (проспект Червоної Калини, 4).

Дарницький район

  • Храм святих апостолів Петра та Павла (проспект Миколи Бажана, 1),
  • Храм Почаївської ікони Божої Матері (Бориспільська, 30-а),
  • Храм Святого Миколая (Харченка, 39).

Дніпровський район

  • Лікарняний храм Святителя Миколая Чудотворця (Чорних Запорожців, 26),
  • Каплиця Тихвинської ікони Божої Матері (Дарницький бульвар, 11-а).

Оболонський район

  • Парафія ПЦУ на честь Собору Київських святих (Йорданське озеро, проспект Степана Бандери, 29а).

У Львові традиційних нічних богослужінь на Великдень у катедральних храмах цьогоріч не буде.

Архикатедральний собор святого Юра УГКЦ (площа святого Юра, 5):

19 квітня:

  • 9:00 – Вечірня з Божественною Літургією св. Василія Великого,
  • 12:00 – 21:30 – Благословення пасок та іншої поживи (кожної пів години),
  • 14:00 – Ісусова молитва за онкологічних хворих,
  • 21:30 – Надгробне.

20 квітня:

  • 7:00 – Пасхальна Утреня, після – Архиєрейська Божественна Літургія,
  • 11:00 – Божественна Літургія Йоана Золотоустого,
  • 14:00 – Пасхальні Часи,
  • 16:00 – Пасхальна Вечірня.

Свято-Покровський кафедральний Собор ПЦУ (Грушевського, 2):

19 квітня:

  • 9:00 – Вечірня з Літургією Василія Великого,
  • 11:00 – 23:00 – Освячення Пасхальних приношень,
  • 21:00 – Читання діянь святих апостолів.

20 квітня:

  • 6:30 – Полуношниця,
  • 7:00 – Пасхальна Утреня, архієрейським чином,
  • 8:00 – Божественна Літургія Іоана Золотоустого, архієрейським чином. Освячення пасхальних приношень,
  • 11:00 – Божественна Літургія св. Іоана Золотоустого,
  • 17:00 – Велика Вечірня, архієрейським чином.

 Гарнізонний храм святих Петра і Павла (Театральна, 11):

  • 9:00 – Вечірня з Літургією святого Василія Великого,
  • 14:00 – 21:00 – Благословення пасхальних кошиків.

Парафія святого Андрія, Львів оо. Василіян УГКЦ (площа Соборна): 

19 квітня:

  • 07:30 – Свята Літургія,
  • 09:30 – Вечірня з Літургією Святого Василія Великого,
  • 12:00 – 21:00 – Благословення великодніх кошиків (щопівгодини).

Храм Пресвятої Євхаристії – Домініканський cобор (площа Музейна):

19 квітня:

  • 07:30 – Вечірня з Літургією Василія Великого,
  • 13:00 – 22:00 – освячення пасок.

20 квітня:

  • Освячення пасок після кожної літургії.

Храм Святого Архистратига Михаїла (Винниченка, 22):

19 квітня:

  • 07:00 – Часи,
  • 09:00 – Вечірня з Літургією Василія Великого,
  • 14:00 – 20:00 – освячення пасок.

Церква Святих Ольги і Єлизавети (пл. Кропивницького, 1):

19 квітня:

  • 9:00 – літургія Василія Великого з вечірнею,
  • з 14:00 – свячення пасок

20 квітня:

  • 6:00 – Надгробне (заховання Плащаниці), Воскресна Утреня,
  • 8:00, 10:00, 12:00 – літургії, після кожної з яких відбудеться мировання.

Храм Преображення ГНІХ (Краківська, 21):

19 квітня:

  • 12:00 – Вечірня з літургією Василія Великого,
  • 13:30 – 22:00 – освячення пасок,
  • 22:30 – Надгробне.

20 квітня:

  • 6:00 – Воскресна Утреня Божественна Літургія,
  • 9:00, 11:00 – Божественні Літургії,
  • 17:00 – Вечірня.

Храм святих Володимира і Ольги (Симоненка)

19 квітня:

  • 06:30 – літургія Василія Великого з вечірнею,
  • 14:00 – 21:00 – овячення пасок,

20 квітня:

  • 06:00 – Надгробне. Пасхальна утреня,
  • 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 – літургія Івана Золотоустого.

Церква Покрови Пресвятої Богородиці (Личаківська, 175а):

20 квітня:

  • 07:00, 08:30, 10:30, 12:30 –  літургії.

Княжий Храм Святого Миколая Чудотворця (Богдана Хмельницького, 28А):

19 квітня. Велика субота:

  • 08:00 – вечірня з літургією Василія Великого. Сповідь,
  • 13:00 – 21:00 – освячення пасок.

П'ятницький храм на Підзамче:

19 квітня:

  • 07:30 – сповідь,
  • 08:00 – Вечірня з Літургією Василія Великого. Заупокійна літія,
  • 13:00 – 22:00 – освячення пасок.

20 квітня:

  • 6:30 – Надгробне,
  • 7:30 – Пасхальна Утреня,
  • 8:00, 10:00 – літургії, освячення пасок,
  • 16:00 – Велика вечірня.

Храм Матері Божої Неустанної Помочі (вулиця Сніжна):

19 квітня:

  • 09:00 – Вечірня з Літургією Василія Великого,
  • 11:00 – 18:00 – освячення великодніх кошиків,

20 квітня:

  • 08:00 – Надгробне. Воскресна утреня,
  • 09:00, 11:00 – Божественна Літургія.

Храм Успення Пресвятої Богородиці (Максимовича, 2Б):

19 квітня:

  • 8:00 – Вечірня з Літургією святого Василія,
  • 13:00 – 20:00 – чин благословення пасок та іншої поживи.

20 квітня:

  • 6:00 – Надгробне, Пасхальна Утреня,
  • 8:00, 10:00, 12:00 – Божественні Літургії,
  • 17:00 – гаївки.

У Тернополі великодню службу можна буде відвідати, зокрема, у Архикатедральному соборі непорочного зачаття Пресвятої Богородиці УГКЦ (Гетьмана Сагайдачного, 14):

19 квітня:

  • 07:00 – вечірня з літургією Василія Великого;
  • 13:00 – 20:00 – посвячення пасок;
  • 20:00 – надгробне;
  • 20:30 – утреня;
  • 21:30 – літургія.

20 квітня:

  • 00:00 – утреня;
  • 07:00 – архиєрейська свята літургія;
  • 10:00 – свята літургія;
  • 12:00 – свята літургія та воскресна вечірня.

Церква воздвиження чесного хреста ПЦУ (Надставна церква, вулиця Над Ставом, 16):

19 квітня:

  • 09:00 – 23.00 – поклоніння до плащаниці, служба Божа;
  • 10:00-23:00 – освячення пасок.

20 квітня:

  • 07:00 – свята літургія;
  • 09:00 – свята літургія та воскресна вечірня.

Кафедральний собор Різдва Христового ПЦУ (Руська, 22):

19 квітня:

  • 08:00 – вечірня з літургією святого Василія Великого, парастас;
  • 12:00 – 20:00 – освячення пасок;
  • 20:00 – полуношниця.

20 квітня:

  • 06:00 – пасхальна утреня, божественна літургія, освячення пасок;
  • 17:00 – великоднє вечірнє богослужіння.

Церква Матері Божої неустанної помочі УГКЦ (бульвар Данила Галицького, 1а):

19 квітня:

  • 08:00 – вечірня з літургією Василія Великого (за упокій);
  • 13:00 – 19:00 – освячення пасок (щопівгодини);
  • 20:30 – надгробне, воскресна утреня та літургія.

20 квітня:

  • 08:00 – свята літургія;
  • 10:00 – свята літургія;
  • 12:00 – свята літургія.

Церква успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ (Князя Острозького, 55):

19 квітня:

  • 07:00 – вечірня з літургією Василія Великого (за упокій);
  • 13:00 – 19:00 – освячення пасок (щопівгодини);
  • 20:30 – надгробне, воскресна утреня та свята літургія.

20 квітня:

  • 08:00 – свята літургія;
  • 10:00 – свята літургія;
  • 12:00 – свята літургія.

Свято-Троїцький духовний центр ПЦУ (проспект Злуки, 28):

19 квітня:

  • 08:00 – літургія;
  • 13:00 – освячення пасок;
  • 23:00 – поховання Плащаниці.

20 квітня: 

  • 08:00 – свята літургія;
  • 10:00 – свята літургія;
  • 12:00 – свята літургія.

Церква святого апостола Петра УГКЦ (Володимира Великого, 1а):

19 квітня:

  • 06:00 – молитва спільноти Лицарі Колумба;
  • 07:00 – вечірня з літургією Василія Великого;
  • 10:00 – 19:00 – благословення пасок;
  • 20:30 – надгробне;
  • 21:00 – пасхальна утреня;
  • 22:00 – літургія за парафіян, благословення пасок.

20 квітня:

  • 06:30 – божественна літургія за парафіян;
  • 08:00 – божественна літургія на всяке прошення;
  • 10:00 – божественна літургія на всяке прошення для воїнів, благословення пасок;
  • 12:00 – божественна літургія на всяке прошення для дітей, благословення пасок для дітей;
  • 14:00 – божественна літургія на всяке прошення для молоді;
  • 15:30 – свята тайна хрещення;
  • 18:00 – божественна літургія на всяке прошення, молебень до Богородиці;
  • 20:00 – божественна літургія на всяке прошення.

Ужгород, Мукачівська греко-католицька єпархія:

Хрестовоздвиженський кафедральний собор (площа А. Бачинського, 1):

  • 23:30 – 00:00 – Надгробне
  • 00:00 – 01:00 – Пасхальна Утрення
  • 01:00 – 02:00 – Архієрейське освячення Пасок
  • 02:00 – 09:30 – Освячення Пасок через кожну годину
  • 07:00; 08:00 – Божественна Літургія
  • 09:30; 11:30 – Архієрейська Божественна Літургія
  • 17:00 – Велика Пасхальна Вечірня
  • 18:00 – Божественна Літургія

Покровська церква (район Горяни, Провулок музейний):

  • 23:00 – Надгробне
  • 23:15 – Воскресна Утрення та освячення пасок
  • 09:00 – Святкова Божественна Літургія та освячення Пасок
  • 18:00 – Велика Вечірня з читанням Євангелія

Церква Різдва Пресвятої Богородиці (мікрорайон Дравці, Жатковича, 23):

  • 23:30 – Надгробне і Пасхальна Утрення. Освячення пасок
  • 08:00 – Божественна Літургія з освячення пасок
  • 16:00 – Воскресна Вечірня з читанням Євангелія

Церква Архістратига Михаїла (Докучаєва, 27):

  • 23:00 – 23:30 – Надгробне
  • 23:30 – Воскресна Утрення. Освячення пасок
  • 09:00 – Служба Божа. Освячення пасок

Церква Божого Милосердя (Осипенка, 14):

  • 22:45 – 23:00 – Надгробне
  • 23:00 – 00:00 – Воскресна Утрення
  • 00:00 – Служба Божа. Освячення пасок
  • 08:00 – Служба Божа. Освячення пасок
  • 16:00 – Вечірня

Церква Марія-Повчанської ікони Божої Матері (Заньковецької, 9А):

  • 21:00 – Надгробне
  • 21:15 – Воскресна Утреня
  • 22:00 – Божественна Літургія
  • 23:00 – Освячення пасок
  • 08:30 – Божественна Літургія
  • 10:30 – Божественна Літургія
  • 17:00 – Пасхальна вечірня
  • 18:00 – Божественна Літургія

Парафія св. Володимира і Ольги (Ужгород, Володимирська, 76):

  • 19:30 – Надгробне та Воскресна Утреня
  • 20:30 – 21:30 – освячення пасок
  • 11:00 – літургія та освячення пасок

Каплиця Співстраждальної Богородиці (Ужгород, Закарпатська, 18):

  • 22:00 – Надгробне та Воскресна Утреня
  • 23:00 – 23:30 – освячення пасок
  • 09:00 – святкова літургія та освячення пасок

Парафія святого Івана Хрестителя (мікрорайон "Радванка"):

  • 00:00 – 01:00 – Воскресна утреня; Літургія та освячення пасок
  • 06:00 – літургія та освячення пасок

Радванка біля Хреста вул. Іштвана Дендеші:

  • 08:00 – 09:00 – освячення пасок

Парафія Пресвятої Трійці (мікрорайон Богомольця):

  • 00:00 – Воскресна Утреня
  • 00:30 – 03:00 освячення пасок
  • 11:00 – літургія і освячення пасок

Церква Благовіщення Пресвятої Богородиці (район Білочки):

  • 23:00 – 23:30 – Надгробне
  • 23:30 – Воскресна Утрення, освячення пасок
  • 08:00 – Свята Літургія, освячення пасок

Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Стародоманинська, 2):

  • 00:00 – Воскресна Утреня, освячення пасок
  • 08:00 – Святкова Божественна Літургія, освячення пасок

парафія Теодора Ромжі, Духовна Академія(Патруса Карпатського, 2/а):

  • 18:00 – Вечірня з Літургією Василія Великого
  • 20:00 – 21:00 – освячення пасок
  • 08:00 – Воскресна Утреня
  • 09:00 – Святкова Божественна Літургія, освячення пасок
  • 11:30 – Святкова Божественна Літургія, освячення пасок

Парафія Стрітення Господнього (Легоцького, 44а):

  • 21:00 – Воскресна Утреня, благословення пасок
  • 07:00 – Воскресна Утреня благословення пасок
  • 09:00 – Літургія, благословення пасок
  • 12:00 – Божественна Літургія, благословення пасок

Парафія Преображення Господнього ("Цегольня"):

  • 20:00 – Надгробне, Воскресна Утреня
  • 22:00 – Освячення пасок
  • 10:30 – Літургія і освячення пасок

Парафія Святого Юрія ("Червениця"):

  • 23:00 – Надгробне
  • 23:15 – Воскресна Утреня
  • 00:00 – Освячення пасок
  • 8:00 – Літургія і освячення пасок

Парафія Йосафата ("Шахта"):

  • 00:00 – Воскресна Утреня, освячення пасок
  • 11:00 – Літургія і освячення пасок

Парафія Мучеників Пратулинських ("Підлипники"):

  • 21:00 – Воскресна Утреня
  • 22:00 – Освячення пасок
  • 7:00 – Літургія і освячення пасок

Ужгород. Закарпатська єпархія Православної церкви України:

Єпархіальний храм преподобного Амфілохія Почаївського (Станційна, 16А):

  • 00:00-01:30 – Пасхальна утреня
  • 01:30 – 2:00 – Зустріч Благодатного вогню
  • 02:00-04:00 – Божественна літургія
  • 04:00-12:00 – освячення пасхальних кошиків

Спасо-Преображенський храм (Романа Шухевича (Лавріщева), 8Б):

  • 00:00 – 01:30 – Пасхальна утреня
  • 01:30 – 03:00 – Божественна літургія
  • 03:00 – 04:00 – освячення пасхальних кошиків
  • 07:00 – 08:00 – освячення дитячих кошиків

Храм Святої Трійці (мікрорайон "Шахта", Тімірязєва, 15Д):

  • 00:00 – 01:30 – Пасхальна утреня
  • 01:30 – Божественна літургія
  • 01:30 – 03:00 – освячення пасхальних кошиків

Свято-Троїцький храм (Київська набережна, 16):

  • 00:00 – 01:30 – Пасхальна утреня
  • 09:00 – 10:30 – Божественна літургія
  • 01:30 – 02:00 – освячення пасхальних кошиків
  • 10:30 – 11:00 – освячення дитячих кошиків

Мукачево. Свято-Успенський храм (Ярослава Мудрого, 42А):

  • 03:00 – 04:30 – Пасхальна утреня
  • 05:00 – 06:30 – Божественна літургія
  • 07:00 – 09:00 – освячення пасхальних кошиків

Спасо-Преображенський храм (вул. Івана Франка (бічна)):

  • 04:00 – 05:30 – Пасхальна утреня
  • 06:00 – 07:00 – Божественна літургія
  • 07:00 – 09:00 – освячення пасхальних кошиків

Військовий храм святого великомученика Георгія Переможця (вулиця Ілони Зріні):

  • 00:00 – 01:30 – Пасхальна утреня
  • 02:00 – 03:00 – Божественна літургія
  • 03:00 – 08:00 – освячення пасхальних кошиків.

Архікатедральний і митрополичий собор Воскресіння Христового УГКЦ (майдан Шептицького, 22):

  • 19 квітня з 16:00 до 21:00 – освячення кошиків
  • 20 квітня о 8:00 та 12:00 – святкові богослужіння з освяченням кошиків

Собор Преображення Господнього УГКЦ (Калуське шосе):

  • 19 квітня з 16:00 до 19:00 – освячення пасок
  • 20 квітня о 5:30 та 10:00 – святкові богослужіння з освяченням пасок

Свято-Троїцький кафедральний собор ПЦУ (вулиця Грюнвальдська, 1):

  • 19 квітня з 14:00 до 21:00 – освячення пасок
  • 20 квітня о 7:00 – святкове богослужіння з освяченням пасок; упродовж усього дня  можна буде освятити великодній кошик

Парафіяльно-гарнізонний храм Різдва Христового ПЦУ (вулиця Довженка, 2):

  • 19 квітня з 16:00 до 20:00 – освячення пасок
  • 20 квітня о 7:00 – святкове богослужіння з освяченням пасок

Костел Христа Царя (Вовчинецька, 92):

  • 19 квітня з 12:00 до 17:00 – щогодини освячення великодніх страв
  • 20 квітня о 8:00, 12:00, 14:00 та 18:00 – святкові богослужіння.

Храм Холмської Ікони Божої Матері (проспект Волі, 24):

19 квітня:

  • 07:30 – літургія;
  • 12:00-19:00 – освячення пасок;
  • 23:30 – полуношниця.

20 квітня:

  • 00:00 – Пасхальна рання та літургія;
  • 13:00 – велика вечірня.

Кафедральний собор Святої Трійці (Градний узвіз, 1):

19 квітня:

  • 7:00 – літургія (сповідь, причастя);
  • 9:00 – літургія (сповідь, причастя), панахида;
  • 12:00-21:00 – освячення пасхальних страв
  • 23:20 – опівнічна

20 квітня:

  • 00:00 – Хресний хід, рання, літургія, освячення пасхальних страв;
  • 7:30 – літургія, освячення пасхальних страв (нижній храм);
  • 17:00 – вечірня.

Свято-Миколаївський храм (Володимирська, 104Д):

19 квітня:

  • 8:00 – сповідь і літургія;
  • 12:00 – 18:00 – освячення пасхальних приношень;
  • 21:00 – читання книги Дій святих апостолів;
  • 23:45 – пасхальна полуношниця;
  • 00:00 – богослужіння.

Луцький монастир Святого Василія Великого (Карпенка-Карого, 5):

19 квітня:

  • 09:00 – вечірня з літургією Василія Великого,
  • 15:00 – 20:00 – благословення пасок та інших страв.

20 квітня:

  • 07:30 – надгробне;
  • 08:00 – пасхальна рання;
  • 09:00 – літургія, посвячення пасок;
  • 11:00 – літургія, посвячення пасок.

Кафедральний храм Преподобної Параскеви ПЦУ (Заньковецької, 24):

19 квітня:

  • 08:00 – Божественна літургія за чином святителя Василія Великого;
  • 18:00 – 21:00 – освячення пасхальних кошиків;
  • 23:00 – Полуношниця;
  • 23:30 – Хресний хід навколо храму.

20 квітня.:

  • 00:00 – Пасхальна рання;
  • 02:00 – Святкова божественна літургія;
  • 04:00 – 06:00 – освячення пасхальних кошиків;
  • 07:00 – друга святкова божественна літургія;
  • 9:00 – 12:00 – освячення пасхальних кошиків;
  • 15:00 – велика пасхальна вечірня.

Церква трьох святителів ПЦУ (Коцюбинського, 2):

19 квітня:

  • 09:00 – Божественна літургія святого Василія Великого;
  • 23:00 – сповідь.

20 квітня:

  • з 00:00 відбудуться опівнічниця, хресний хід навколо храму, Великодня утреня, Святкова божественна літургія, а також освячення пасок;
  • 04:00 – 09:00 – освячення пасок у внутрішньому дворику храму.

Увійти до храму можна буде до 23:30, а вийти віряни зможуть після комендантської години – о 4:00.

Собор Різдва Христового ПЦУ (Небесної сотні, 30):

19 квітня:

  • 17:00 – 20:00 – освячення пасок;
  • 23:30 до світанку – святе богослужіння.

20 квітня:

  • 05:00 – Свята літургія, освячення великодніх кошиків.

Храм рівноапостольного князя Володимира ПЦУ (вул. Воробкевича):

19 квітня:

  • з 23:00 до ранку – Свята літургія.

20 квітня:

  • 05:00 – Свята великодня літургія та освячення великодніх кошиків.

Кафедральний собор Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ (Руська, 28):

19 квітня:

  • з 07:30 – Вечірня з літургією Василя Великого;
  • 12:00 – 18.00 – освячення великодніх кошиків.

20 квітня:

  • 06:00 – Надгробне, утреня;
  • 07:00 – Свята літургія;
  • 10:00 – Свята літургія;
  • 07:30 – 17:00 – освячення великодніх кошиків;
  • 17:00 – вечірня літургія.

Освячення великодніх кошиків у Вінниці буде проводитися на прилеглій до храмів території напередодні Великодня, 19 квітня, впродовж усього дня, а також 20 квітня з 7:00.

Зокрема, у Спасо-Преображенському кафедральному соборі ПЦУ розлад буде наступний: 

19 квітня:

  • 7:00 – Часи, зображальні, вечірня з Літургією
  • 11:00 – 23:00 – освячення пасок
  • 20:30 – Читання Діянь святих апостолів

20 квітня: 

  • 6:30 – Пасхальні часи, Божественна літургія, освячення пасок
  • 16:00 – Пасхальне вечірнє богослужіння

Кафедральний собор Касперівської ікони Божої Матері: 

19 квітня:

  • 09:00 – вечірня служба з Літургією святого Василя Великого,
  • 17:00 – освячення пасок

20 квітня:

  • 05:00 – святкове богослужіння
  • 08:00 – освячення пасок
  • 16:00 – вечірнє богослужіння

Парафія Святого Йосифа Римо-Католицької церкви:

19 квітня:

  • 18:00 – служба Великої Страсної суботи, освячення вогню

20 квітня: 

  • 8:00 – богослужіння, процесія навколо храму, освячення великодніх страв.

У Черкасах храми ПЦУ освячуватимуть паски також і 19, і 20 квітня.

Богослужіння у церквах Черкас / Фото "ВиЧЕрпно"