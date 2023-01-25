Коли танки Leopard 2 будуть повністю готові до експлуатації в Україні

Німеччина нарешті ухвалила історичне рішення про передачу Україні танків Leopard 2. Тепер головне питання – коли вони опиняться в Україні і допомагатимуть ЗСУ нищити ворога.

Як пишуть західні ЗМІ, перш ніж танки Leopard 2 будуть повністю готові до експлуатації, мине 2 – 3 місяці.

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За словами голови МЗС Португалії Жоау Гомеша Кравіньо, це залежатиме від підготовки українських екіпажів. Річ у тім, що Leopard є дуже технологічним, і лише процес навчання займе кілька тижнів.

Після цього є матеріально-технічні перешкоди, які потрібно вирішити разом із союзниками, тому це займе два-три місяці,

– вважає португальський дипломат.

Кравіньо не вдавався в подробиці щодо того, скільки з 37 португальських танків Leopard 2 можуть бути відправлені в Україну.

Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що танки Leopard 2 з Німеччини можуть бути доправлені до України приблизно за три місяці.

Україна таки отримає танки Leopard