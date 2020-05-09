Коли ти нападеш на Авакова, – Саакашвілі розповів про конфлікт з міністром
Новопризначений голова Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі заявив, що мав конфлікт із системою, а не з Арсеном Аваковим.
Про це Міхеїл Саакашвілі розповів в інтерв'ю програмі "Перехресний допит" на 24 каналі.
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"Я не знаю як вважає Аваков, що в нього може й був особистий конфлікт зі мною, але в мене був конфлікт зі системою. І там було багато особистостей, не тільки Аваков, але він був їх фронтменом. Він там їх захищав. Але це не була сутичка з ним чи проблеми з ним", – поясенив Саакашвілі.
Він пригадав, що його команда в Одесі почала кримінальну справу через одеську прокуратуру щодо Одеського припортового заводу і інших речей, які зачепили якраз всю команду. Це були люди з орбіти Яценюка, і "Народний фронт", і багато інших. На його думку, Яценюк точно не був головним лідером цієї системи, там було дуже багато нових особистостей впливу.
Коли я повернувся до України, кожне друге запитання було "Коли ти нападеш на Авакова?",
– пригадав Міхеїл Саакашвілі.
"Це не моя функція. Я не хочу бути в центрі конфліктів. Я хочу результатів. Зараз в Україну приходить дуже велика хвиля кризи. Я сподіваюсь, що в найближчому майбутньому карантин можна припинити", – додав Саакашвілі.
Першу частину інтерв'ю з Міхеїлом Саакашвілі – читайте тут.
Дивіться повне відео програми "Перехресний допит":
Що відомо про призначення Міхеїла Саакашвілі?
- Спершу Міхеїлі Саакашвілі запропонували посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ, або вести переговори з МВФ. Однак політик не заручився потрібною підтримкою на зустрічі з президентською фракцією "Слуга народу". У Грузії одразу розкритикували ймовірність призначення Саакашвілі в українському уряді.
- Вже 7 травня на сайті президента з'явився указ про призначення Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.
- 8 травня міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані повідомив, що Тбілісі відкликає свого посла в Києві для консультацій у зв'язку з призначенням Саакашвілі на посаду глави виконавчого комітету реформ при президенті України. Водночас міністр зазначив, що, попри рішення української сторони, "Грузія не розглядає розрив дипломатичних відносин або перегляд стратегічного партнерства".