Коли ти нападеш на Авакова, – Саакашвілі розповів про конфлікт з міністром

Новопризначений голова Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі заявив, що мав конфлікт із системою, а не з Арсеном Аваковим.

Про це Міхеїл Саакашвілі розповів в інтерв'ю програмі "Перехресний допит" на 24 каналі.

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"Я не знаю як вважає Аваков, що в нього може й був особистий конфлікт зі мною, але в мене був конфлікт зі системою. І там було багато особистостей, не тільки Аваков, але він був їх фронтменом. Він там їх захищав. Але це не була сутичка з ним чи проблеми з ним", – поясенив Саакашвілі.

Він пригадав, що його команда в Одесі почала кримінальну справу через одеську прокуратуру щодо Одеського припортового заводу і інших речей, які зачепили якраз всю команду. Це були люди з орбіти Яценюка, і "Народний фронт", і багато інших. На його думку, Яценюк точно не був головним лідером цієї системи, там було дуже багато нових особистостей впливу.

Коли я повернувся до України, кожне друге запитання було "Коли ти нападеш на Авакова?",

– пригадав Міхеїл Саакашвілі.

"Це не моя функція. Я не хочу бути в центрі конфліктів. Я хочу результатів. Зараз в Україну приходить дуже велика хвиля кризи. Я сподіваюсь, що в найближчому майбутньому карантин можна припинити", – додав Саакашвілі.

Першу частину інтерв'ю з Міхеїлом Саакашвілі – читайте тут.

Дивіться повне відео програми "Перехресний допит":

Що відомо про призначення Міхеїла Саакашвілі?



Діяльність Саакашвілі в Україні / Інфографіка 24 каналу