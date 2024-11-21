В яких чотирьох випадках оголошують тривогу по всій Україні

У четвер, 21 листопада, Росія вперше застосувала міжконтинентальну балістичну ракету по Україні. Вона влучила по Дніпру. На той момент тривогу оголосили по всій країні. 24 Канал нагадує, у випадку яких загроз сирени лунають по всіх областях.

У СтратКомі ЗСУ підтвердили: Україна – перша країна світу, проти якої застосували міжконтинентальну балістичну ракету. А Зеленський заявив, що Путін використовує Україну як полігон.

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Коли оголошують тривогу по всій країні

Це відбувається у тих випадках, коли Росія виводить у небо чи море таку зброю, яка може легко та швидко дістати будь-який регіон України. Наприклад, якщо у небі є літаки стратегічної авіації, а в морі – ракетосії. А також коли злітає носій "Кинджалів" МіГ-31К.

Водночас слід сказати, що не кожен виліт росіян супроводжується пусками. Дуже часто стратавіа окупанта тренується або передислоковується. І навіть імітує пуски (у цьому випадку відповісти, чи були справжні бойові пуски, можна, тільки коли ракети з'являться в повітряному просторі України). До того ж наявність ракетоносіїв у морі не дорівнює неодмінним пускам ракет із них, часто росіяни просто тримають їх "про всяк випадок".

Проте алгоритми оголошення тривог змінюються залежно від ситуації. Якщо раніше тривогу оголошували одразу, щойно злетів МіГ-31К, згодом від цього відмовилися. Багатогодинні тривоги по всій країні із зупинкою економіки пішли у минуле, сигнал тривоги лунав тільки, якщо було відомо про пуски. Та оскільки росіяни скористалися цим і почали раптово бити "Кинджалами" після кількох годин перебування МіГа в повітрі, ПС знову повернулися до оголошення тривог разом зі злетом МіГа.

Тому останнім часом тривоги по всій Україні оголошують у чотирьох випадках:

є загроза застосування балістичного озброєння (наприклад, злетів МіГ-31К);

літаки стратегічної авіації (Ту-160, Ту-95) здійснили пускові маневри на рубежах пусків ракет;

є інформація про пуски ракет ракетоносіями з акваторії морів;

стало відомо про можливий пуск міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) з Астрахані (полігон Капустин Яр).

Важливо! Очевидно, що МБР несе загрозу усім без винятку областям України. Її важко виявити, а зрозуміти, куди вона цілить, можна лише при безпосередньому заході на ціль. Удень 21 листопада тривога по всій країні була оголошена через можливі пуски з Капустиного Яру, які, на щастя, не підтвердилися. Низка моніторингових каналів уже припустила, що ворог буде "кошмарити" українців ще й можливими пусками МБР.

У 2022 році тодішній речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат говорив, що повітряну тривогу по всій країні оголошують, щоб запобігти наслідкам, які можуть бути від завдання ударів.

У випадку інших загроз тривоги оголошують "локально" – для тих регіонів, куди може дістати активна зброя росіян. Наприклад, якщо є активність тактичної авіації (це різноманітні літаки типу Су) в акваторії морів – тривогу оголошують на Півдні, якщо літаки активні на північному сході – є загроза КАБів для Сум і Харкова. Тривогу щодо "Шахедів" оголошують відповідно до руху ворожих безпілотників, часом превентивно, якщо вони кружляють на межі областей.

Реагуйте на тривоги, не піддавайтесь паніці, довіряйте тільки офіційним джерелам і бережіть себе!

