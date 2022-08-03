Шольц назвав умову передання газової турбіни росії

У Німеччині переконані, що турбіну для газопроводу "Північний потік-1" можна транспортувати у будь-який час. Гальмує цей процес російська сторона.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував передачу турбіни для "Північного потоку" Канадою. Раніше турбіна Siemens обслуговувалась саме на канадській території.

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Використання турбіни можна починати вже, – Шольц

Турбіну можна транспортувати та використовувати в будь-який час,

– сказав Шольц під час візиту на фабрику Siemens Energy.

Глава німецького уряду запевнив, що у росії немає жодних технічних причин, аби не виконувати свої зобов'язання щодо постачання газу.

кремль знайшов виправдання для зменшення прокачки газу

Раніше у кремлі казали, що саме через відсутню турбіну не можуть прокачувати достатньо газу для Європи через "Північний потік-1". Ще 17 липня турбіну доставили з Канади до Німеччини, далі мали передати російській стороні. Проте, пишуть ЗМІ, турбіна начебто "застрягла" у дорозі.

Що відомо про скандальну передачу турбіну росії:

Дискусії щодо того, чи має Канада повертати турбіну для російського газопровіду, тривали кілька тижнів.

Зрештою 10 липня уряд Джастіна Трюдо погодився повернути відременотовану турбіну для "Північного потоку".

Такий крок Канади схвалили США.

Сам канадський прем'єр назвав це "дуже складним рішенням", а парламент країни попросив пояснити мотиви передачі.

Дивіться у відео – для чого у кремлі підвищують ставки: