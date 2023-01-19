Ми отримаємо сучасні танки, це питання тижня, – Подоляк

Українським захисникам вкрай потрібні сучасні танки, щоб остаточно вибити ворога з нашої землі. І наша країна, безумовно, їх отримає.

Наразі у Європі формується танкова коаліція – на різних рівнях обговорюють можливість передачі Україні низки сучасних танків: Challenger, AMX-56 Leclerc та Leopard 2. Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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"Це на столі переговорів не лише між Україною та європейськими партнерами, а також – між самими європейськими партнерами. Це топова тема. Коли тема є головною в обговоренні – рішення буде прийняте", – стверджує Подоляк.

Усі позиції змінені

Сьогодні лунають чіткі заяви, зокрема від Олафа Шольца, про те, що Росія має програти. А це можливо лише у тому випадку, якщо Україна отримає усю необхідну допомогу.

Європа говорить, що має надати усі військові спроможності Україні, щоб правильно фіналізувати війну. Ми говоримо про це з початку війни, але сьогодні про це говорять світові лідери – відкрито і прямо. Вони визнають, що ніякого іншого варіанту, окрім програшу Росії, бути не може,

– наголосив радник.

Крім того, є публічна позиція Володимира Зеленського: якщо ми хочемо запобігти більш руйнівним діям Росії з точки зору контрнаступу на певних напрямках (Бахмут й Соледар) та подальшого знищення нашої території, то нам потрібні танки. Бронетехніка – це ключовий інструмент. Про це говорить і міністр оборони Олексій Рєзніков, і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Так, констатує Подоляк, ми офіційно говоримо партнерам: "Усі пакети військової допомоги – це круто. Але головне питання – це танки".

Безумовно, ми отримаємо танки. Я думаю, що це питання тижня,

– вважає радник ОП.

На думку Подоляка, не менш важливим питанням є далекобійні ракети – понад 100 кілометрів. Для Росії суттєвим елементом поразки буде втрата тилового логістичного забезпечення "Вони дещо перенесли свої склади після того, як ми почали ефективно працювати HIMARS. Це єдиний кількісний інструмент ведення війни з боку Росії. Ми маємо ці склади знищувати, зокрема – у Криму", – наголошує Подоляк.

Це абсолютно зрозуміла тактика: з одного боку бронетехніка для пришвидшення контрнаступу, а з іншого – зменшити можливість Росії захищати свої позиції за допомогою снарядів різного калібру.

Дивіться, як розвивається процес. Наскільки суттєво Україна вплинула на світогляд низки ключових країн. Усі позиції змінені. Усі розуміють, що війна не закінчиться посередині якоюсь новою лінією розмежування. Жодних "мінськів" більше не буде. Усі розуміють, що Росія не є договороспроможною,

– запевняє Подоляк.

Росіяни не усвідомлюють, що роблять, акцентує радник, вони просто прийшли вбивати. Це розуміють не лише політичні еліти, але і спільноти інших країн.

"Україна має отримати усе: снаряди певної кількості, ракети певної дальності, системи ПЗРК та бронетехніку. Це об'єктивний розвиток цієї війни. Інакше – конфлікт не закінчиться, і про це сьогодні усі публічно говорять", – резюмував Подоляк.

Як зазначає Ступак, Німеччина є однією з країн ЄС, яка є економічним драйвером Європи. "Вони працюють – BMW, Mercedes, Siemens, Bodh – це все добре. Проте їхня промисловість дуже залежала від російського газу. Вони боялися, що надання Україні танків призведе до стрімкого зростання цін на газ та нафту", – пояснив колишній співробітник СБУ.

З одного боку, коли процес відходу від російських енергоресурсів відбувся, Німеччина може більш впевнено себе почувати й надавати нам озброєння. З іншого боку – у Німеччини дуже сильні фантомні болі з приводу танків.

Танки? Leopard? Німецькі? На українській землі? Знову б'ють росіян? З Другої світової війни такі фантомні болі залишаються, і дуже важко їх подолати. Це психологічно,

– зауважує Ступак.

Однак тиск з боку США є. Ми бачимо рішучість країн Балтії та Польщі, які готові передавати техніку.

"Німеччину можна вже дотиснути. Я думаю, найближчим часом вони погодяться на передачу цього озброєння Україні", – переконаний Іван Ступак.

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Відомо, що Польща отримала німецькі танки без права передачі, дарування та обміну. Якщо немає дозволу – ніхто не має права поставити їх в Україну.

Це світовий порядок стримування переміщення військової техніки, амуніції, товарів подвійного призначення. Умовно, Німеччина виготовила і продала Україні, а Україна – країнам Азії, певним диктаторським режимам,

– зазначив Ступак.

Він вважає, що в Німеччини не залишається причин не погодити передачу танків. Тому, сподіваємося, що ця потужна техніка вже незабаром допомагатиме нашим захисникам вибивати ворога з української землі.

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