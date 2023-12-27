П'ять фокусів: Черник сказав, як має змінитися Росія, аби не становити небезпеки

Поки одні обговорюють питання, що запропонувати Кремлю, щоб він пішов на поступки в Україні. Інші стверджують, що жодні поступки не зупинять апетити агресивної політики, у яку перетворився режим Владіміра Путіна.

Якщо навіть Україна відвоює кордони 1991 року, Росія не припинить тероризувати українців, допоки в країні-агресорці не зміняться п'ять чинників. Детальніше 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник.

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Про які 5 фокусів мовиться

Україна воює з Росією з 1169 року, коли князь Юрій Довгорукий перший раз зруйнував Київ. Потім московський улус став частиною татаро-монгольської орди, саме звідти росіяни і виросли.

Корінь угро-фінських племен з татаро-монголами та нашими князями-ізгоями, які принесли частину нашої культури – це справжня історія росіян,

– наголосив військовий експерт.

У Росії мають змінитися 5 фокусів і тоді вона не становитиме загрози для України.

забрати ядерну зброю – стратегічну й тактичну. відрізати від безоплатних сибірських ресурсів – нафти, газу, лісу, діамантів, золота і так далі. територія має стиснутися до розмірів 1471 року – це останні карти, зафіксовані без приєднання Новгорода. як мінімум 60 років, тобто три повних покоління, росіяни мають проходити санацію – ідеологічне очищення від величі. територія країни-агресорки повинна фрагментуватися на 15 і більше держав.

Україна повноцінно вступить у НАТО. Опісля на нашій території з'являться військові бази Північноатлантичного альянсу, насамперед потужні авіаційні бригади американської армії.

Тоді ми видихнемо. Проте якщо цього не стається і ми завтра виходимо на кордони 1991 року, потім виснемо "на ліхтарі", приїжджає Гаррі Каспаров і стає президентом або допускають Навального, то в наступному циклі вони неминуче повернуться до старого,

– зазначив Петро Черник.

На планеті Земля демократична Україна з власною автентичністю, культурою, світовідчуттям та світосприйняттям не поміститься з тиранічною Росією. Це неможливо.

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