Коли Україна може отримати літаки від США: припущення військового експерта

Партнери надають все потужніші засоби для захисту від росії. Восени Україна потребуватиме іншого типу зброї.

Про це для 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він зазначив, що Україна не має далекобійної зброї, але незабаром може її отримати.

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"Маю сказати, що HIMARS – це відкрита платформа, яка має унікальну можливість змінювати найрізноманітніші боєприпаси. І в наших партнерів далекобійні боєприпаси для цих установок є. Американці не сказали нам категоричного ні. Вони сказали, що не дадуть поки що. Однак це може суттєво змінитися за певних обставин", – зазначив Черник.

Україна отримає авіацію

Військовий експерт наголосив, що у середині квітня мріяти про HIMARS було на межі фантастики, але на сьогодні Україна їх має. Також, як зазначив Черник, навіть про такі установки, як німецькі Panzerhaubitze 2000, думати десь в березні вважалося чимось фантастичним.

Не маю найменшого сумніву, що рано чи пізно прийде точка, що й хорошу авіацію Україна обов'язково отримає. Скажімо, 24 машини класу F16 можуть суттєво покращити наші позиції на лінії фронту,

– зазначив експерт.

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Прогноз щодо постачання

Черник сказав, що він може помилятися, але ризикне зробити прогноз щодо постачання зброї. Він зазначив, що незабаром почнуться дощі й воювати сухопутно буде неймовірно важко. Через це Україна має завдавати тільки високоякісних ракетних та авіаційних ударів.

"Наголошу, що це виключно моя особиста позиція і я можу помилятися. На мій погляд, у період жовтень – листопад перші ескадрильї класу F16 або навіть старі радянські модернізовані, які є у Європи, Міг-29 чи Су-27, можуть до нас надійти", – сказав Черник.

Зброя в Україні

Радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов зазначив, що Україна має достатньо зброї, щоб починати контрнаступи. За словами Смірнова, удари по російських складах – це перші кроки до успішного звільнення територій.

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