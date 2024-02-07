Коли Україна отримає понад 1 мільйон боєприпасів від ЄС: Боррель дав відповідь

Жозеп Боррель виступив на брифінгу з Денисом Шмигалем, де висловився щодо постачання боєприпасів для України. Після цього високий представник ЄС та Дмитро Кулеба дали спільну пресконференцію, на якій теж підіймалася тема військової допомоги.

Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив 7 лютого, що Україна отримає від Європейського союзу понад 1 мільйон снарядів до кінця 2024 року. Мовиться про артилерійські боєприпаси для Сил оборони.

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Що сказав Боррель

Верховний представник ЄС повідомив, що Брюссель планує передати Україні 1 155 000 снарядів до кінця цього року.

Продовжує зростати оборонно-промисловий комплекс ЄС: уже можна зазначити, що його спроможність підвищилася на 40%. Я також можу дати достатньо конкретну цифру стосовно боєприпасів: до кінця цього року ми розраховуємо на 1 мільйон 155 тисяч,

– заявив Боррель.

Також він наголосив, що наша країна повинна продовжувати процес реформування на шляху до ЄС, попри повномасштабну війну з Росією.

Що сказав Кулеба

Міністр зовнішніх справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ чекає від ЄС трьох комплексних та термінових кроків для збільшення постачань артилерійських снарядів.

По-перше, закликаємо уряди країн ЄС підписувати довгострокові контракти з оборонними компаніями, щоб сприяти нарощуванню виробничих потужностей цими компаніями. По-друге, потрібно усунути всі регуляторні бар'єри для взаємодії оборонних компаній Європи між собою. І європейських, і українських компаній, для того, щоб не було жодних адміністративних перешкод, жодних правових перешкод,

– сказав він.

Як пояснив глава МЗС, третій крок полягає у необхідності стимулювати переговори з європейськими компаніями та з третіми країнами, щоб реструктурувати та переорієнтувати наявні контракти з постачання снарядів із цих країн до нашої держави. Кулеба закликав нарощувати імпорт боєприпасів зі складів третіх країн.

Боррель завітав до Києва