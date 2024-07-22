Перші 1,4 мільярда євро із заморожених російських активів Україна отримає вже на початку серпня

Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель у понеділок, 22 липня, анонсував, що Україна отримає перші гроші від заморожених російських активів. За його словами, це станеться вже на початку серпня, наступного тижня.

Кошти підуть на ППО, снаряди та ОПК. Про це Боррель сказав на зустрічі Ради закордонних справ ЄС, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Боррель розповів, коли Україна отримає перші 1,4 мільярда євро із заморожених активів Росії

Щодо прибутків, я поінформував міністрів про прогрес у підготовці першого переказу 1,4 мільярда (євро – 24 Канал), який, як очікується, відбудеться на початку серпня, наступного тижня,

– зазначив євродипломат.

За словами Борреля, цими коштами ЄС планує профінансувати придбання пріоритетного військового обладнання для України, зокрема ППО, боєприпасів для артилерії, а також зробити закупівлі для української оборонної промисловості.

"Таким чином ми збираємося не тільки надавати військову підтримку Україні, а й ізсередини України, що, безумовно, є найбільш логічним і ефективним, що ми можемо зробити", – зауважив дипломат.