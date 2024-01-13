50 мільярдів і інша допомога від ЄС і США: Зеленський сказав, коли слід очікувати на рішення

Президент Володимир Зеленський вважає, що невдовзі Україна все ж отримає усю необхідну допомогу, дискусії навколо якої відбувалися впродовж останнього місяця. Мовиться як про 50 мільярдів від ЄС, так і про пакет від США.

Про це Зеленський заявив під час спільної пресконференції з британським прем’єром Ріші Сунаком 12 січня. Зокрема, він дивиться з позитивом щодо рішень про допомогу з боку ЄС і США, повідомляє 24 Канал.

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Коли ж очікувати Україні на допомогу від ЄС

Як зауважив Зеленський, щодо допомоги від Європейського Союзу, то є двосторонні угоди. І там багато позитиву від різних країн Європи – не тільки членів ЄС.

Щодо підтримки у розмірі 50 мільярдів від ЄС, запевнив президент, Україна працює над тим, щоб мати позитивне рішення 1 лютого.

Побачимо з вами 1 лютого реальний результат. Точно над цим працюємо щоденно,

– наголосив Зеленський.

Чи буде допомога від США

Український президент зазначив, що також дивиться з позитивом на допомогу з боку США. І цей позитив є набагато більшим, ніж був у грудні.

"Думаю, що ми також дотиснемо до цього результату", – заявив Зеленський.

50 мільярдів від ЄС: що відомо

Наприкінці жовтня Європарламент проголосував за виділення 50 мільярдів євро для України. Щоправда, ця допомога буде не одноразовою, а у вигляді грантів та низькопроцентних позик на період 2024 – 2027 років.

Згодом це питання поставили на саміті ЄС 14 – 15 грудня. За нього вже мали проголосувати лідери країн Євросоюзу. Однак Угорщина виявилася проти та заблокувати рішення щодо виділення Україні 50 мільярдів.

Наступний саміт ЄС заплановано на 1 лютого. На ньому якраз і планують дотиснути Угорщину. Будапешт, зі свого боку, заявив, може зняти своє вето за умови, якщо Європейська рада затвердить голосування за виділення коштів на щорічній основі, повідомляло Politico.

Допомога від США та її затримка: головне

У жовтні президент США Джо Байден запропонував Конгресу розглянути можливість додаткового фінансування пакета підтримки України, Ізраїлю та Тайваню, і, крім того, посилення безпеки кордону з Мексикою через величезний наплив мігрантів. Мовилося про пакет у 106 мільярдів доларів.

Однак на початку грудня Сенат США не зміг його підтримати. Таким чином, Україна досі не отримала 61 мільярд доларів військової та гуманітарної допомоги.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі повідомив: у Білому домі очікують, що США вдасться прийняти новий пакет допомоги для України у січні 2024 року. Адміністрації Джо Байдена вдалося досягти домовленостей з республіканцями. Мовиться про питання боротьби з міграцією на кордоні з Мексикою. Це дозволить розблокувати ухвалення нового фінансування для України.