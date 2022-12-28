Війна закінчиться у 2023 році: екскомандувач НАТО в Європі зробив невтішний для Росії прогноз

У поразці Росії не сумнівається абсолютно ніхто. Військові експерти лише міркують над тим, коли саме це може статися.

Так, в інтерв'ю своїм припущенням поділився генерал у відставці, колишній головнокомандувач силами НАТО в Європі Джеймс Джонс. Він припускає, що невдовзі Росія ганебно програє у війні, яку сама ж і розв'язала.

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У 2023 році все зміниться докорінно

За словами Джонса, Україна у 2023 році продовжить отримувати озброєння від міжнародних партнерів. Ба більше, надходитиме воно значно швидше. А найважливіше те, що наше військо матиме оснащення, яке дозволятиме завдавати ударів на більшу відстань.

"НАТО як альянс зараз значно сильніший, значно згуртованіший. Це те, чого найменше хотів Владімір Путін. Якщо підтримка, яку Альянс надає Україні, залишиться твердою та постійною, то це не обіцяє Росії нічого доброго", – підкреслив він.

Джонс переконаний, що Путін робив абсолютно інші ставки, що його й погубило. Диктатор з Кремля був упевненим у тому, що Україна дуже швидко програє війну. І що "НАТО реагуватиме на неї певною мірою безсило".

Здатність союзників навчати та оснащувати українську армію була повільною на початку, але зараз вона досягла певного ритму, який значно більше подає надій. Я справді вважаю, що вони (ЗСУ – 24 канал) мають бути оснащені зброєю більшого радіуса дії,

– наголосив Джонс.

Водночас він додав, що війна має завершитися у 2023 році. Тож затягнута "спецоперація", до якої Путін намагається підготувати росіян, може виявитися не такою вже і затягнутою. Хіба доведеться її переводити у площину самої Росії, щоб стримувати протестні настрої. А вони, якщо так далі піде, в окремих регіонах можуть активно спалахувати.

Росія уже зазнала поразки

Джонс підкреслив, що на полі бою Росія вже зазнала поразки. Просто Путін не може прямо це визнати. Водночас військо країни-агресорки змушене було відступати. Генерал у відставці додав, що багато хто був вражений провалом "другої армії світу". Адже й дійсно на початку повномасштабного вторгнення усі вірили у силу кремлівської пропаганди. А вона виявилася пшиком.

Наостанок він наголосив, що Україна може стати "переднім краєм оборони Європи". І їй відділена така роль на тривалий проміжок часу. Все залежатиме від того, яка ситуація буде всередині Росії.

У цьому матеріалі п'ятеро експертів поділилися прогнозами щодо того, чим завершиться війна. Зауважимо, що це лише міркування. І ми не можемо бути впевненими, який з цих або інших сценаріїв втілиться у життя. Але точно переконані, що Україна переможе. І це лише питання часу.