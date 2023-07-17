Кримський міст висить на путінських "соплях" – вдаримо, коли буде потрібно, – Давидюк

Україна офіційно визнала, що завдала першого удару по Кримському мосту. Та нині питання в тому – коли це треба буде зробити знову.

Про це 24 Каналу заявив політолог Микола Давидюк. Він зауважив, що українські військові точно тримають руку на пульсі.

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"Кримський міст висить на путінських "соплях". От, чесно. Зараз просто питання, коли це буде (буде – 24 Канал) більш потрібно", – зауважив Давидюк.

Політолог зазначив, що нині українська армія все контролює та вичікує моменту.

А як потім зроблять – про це ми дізнаємося зранку, коли буде йти красивий дим,

– додав Микола Давидюк.

Треба користуватися

Деякі військові експерти кажуть, що Україна нібито має заборону бити далекобійними ракетами Storm Shadow та французьким аналогом SCALP по тимчасово окупованому Криму. Попри те, що всі визнають півострів українським. Мовляв, якби не було заборони, тоді Кримський міст давно б знищили.

Та партнери, вважає Микола Давидюк, не хочуть неконтрольовану війну та повного хаосу, адже розуміють, що Росія неадекватна.

Зокрема, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, її прем'єр Ріші Сунак, а також президент США Джо Байден говорили про те, що Крим – це Україна. Про це казали й канцлер Німеччини Олаф Шольц, і президент Франції Еммануель Макрон. Якщо вони публічно про це говорять, то цим треба користуватися.

"Ви кажете: "Крим – це Україна". Чому тоді не можна стріляти по своїй території? Вона окупована, ми її звільняємо", – зауважив політолог.

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