Треба ще попрацювати, щоб дійти туди, – Салліван про вступ України у НАТО
Джерело:"Голос Америки"
Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що для членства України в Північноатлантичному Альянсі необхідно провести відповідні реформи та виконати умови безпеки.
Про це посадовець сказав під час спілкування з представниками ЗМІ на борту президентського літака Air Force One, пише "Голос Америки".
Дивіться також Чи змінюється думка Шольца щодо Taurus та України в НАТО: що сказав Зеленський
Коли очікувати вступ України в НАТО
Радник Білого дому нагадав про позицію США, озвучену під час саміту НАТО у Вашингтоні: місце України та майбутнє України – в Альянсі.
Потрібно ще попрацювати, щоб дійти туди, включаючи реформи та умови безпеки. Отже, питання полягає в тому, як побудувати міст від того, де ми зараз є, до можливого членства України в НАТО,
– сказав він.
Відповіддю на це запитання, як зазначив Салліван, стали результати саміту у Вашингтоні, "включаючи інституціоналізацію апарату підтримки безпеки для України".
Посадовець також додав, що президент США Байден намагається зробити підтримку України такою, що буде розрахована на довгострокову перспективу.