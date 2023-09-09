Україна буде готова до членства в ЄС через 2 роки, а до НАТО ще раніше, – Стефанішина

Україна буде готова до членства в ЄС через 2 роки. Своєю чергою, до НАТО наша держава може вступити ще раніше.

Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" розповіла віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, повідомляє 24 Канал.

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Україна буде готовою до вступу в ЄС через 2 роки

За словами Стефанішиної, наша держава буде готова до членства в ЄС у найближчі 2 роки, але перебіг війни, звичайно, визначатиме політичні рамки.

Я вважаю, що 2 років нам буде достатньо для повної готовності й в момент, коли завершиться війна, ми зробимо в 10 разів більше, ніж ми робимо зараз, щоб це рішення було ухвалене,

– наголосила віцепрем'єр-міністерка.

Вона зауважила, що Україна навіть в умовах війни є великою частиною європейської економіки. Зокрема, вона:

входить у двадцятку імпортерів різної продукції до ЄС,

є найбільшим ринком на території Європи.

"І з цієї точки зору готовність України до вступу в ЄС – найвища серед інших країн", – заявила Стефанішина.

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Рішення щодо вступу в ЄС вже ухвалене

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України зауважила, що рішення про те, що наша держава стане членом ЄС вже ухвалене.

З усіма своїми аграрними територіями, з усім що має. Реальності, в якій Україна перестане бути аграрною країною, не існує,

– наголосила Стефанішина.

За її словами, наразі в ЄС переглядають аграрну політику, щоб адаптуватися до приходу нових потужних гравців на європейському ринку.

Водночас в Україні також працюють над шляхом до вступу в НАТО, проте саме рішення залежить не лише від нашої держави. Питання щодо Альянсу – це політичне рішення.

"На саміті у Вільнюсі воно було ухвалене. Ми працюємо над тим, щоб посилити сумісність з силами Альянсу і посилити стратегічну обороноздатність країни через реформи в секторі безпеки та оборони й через уроки війни, які ми вивчили", – зазначила посадовиця.

Стефанішина вважає, що Україна може вступити в НАТО швидше ніж в ЄС, адже після перемоги Альянс захоче мати у себе країну з однією з найсильніших армій, яка буде гарантом безпеки для Європи.