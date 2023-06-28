У НАТО назвали умову вступу України до Альянсу та пообіцяли "сюрприз" у Вільнюсі

У Північноатлантичному альянсі продовжують говорити про те, що Україна зможе приєднатися до Блоку лише після закінчення війни. Водночас там також анонсували "сюрприз" для нашої держави, про який стане відомо зовсім скоро.

У Вільнюсі, що є столицею Литви, 11 та 12 липня відбуватиметься саміт країн НАТО. Разом з тим на спільній пресконференції пані прем'єр-міністер Естонії Кая Каллас та генсек Альянсу Єнс Столтенберг 28 червня у Брюсселі зробили декілька важливих заяв стосовно цього. Про це інформує 24 Канал з посиланням на трансляцію від Sky News.

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НАТО підтримає членство України, але не зараз

Як зазначив Столтенберг, умовою для початку змістовного обговорення членства України в НАТО є перемога нашої держави у війні з Росією. Також він заявив про продовження політики "відкритих дверей" – тобто підтримки членства нашої країни в Блоці у майбутньому.

Ми всі згодні, що Україна стане членом цього Альянсу. І ми всі згодні, що союзники по НАТО та Україна повинні вирішити, коли настане час запросити Україну стати членом Блоку,

– констатував генсек.

Окрім того, він заакцентував на тому, що у пріоритеті для НАТО зараз є забезпечення перемоги України у війні проти Росії. Зокрема, очевидно, йдеться про збройну підтримку.

Про який "сюрприз" мовиться?

Справедливо буде згадати нещодавно заяву глави Міністерства оборони України Олексія Резнікова стосовно якраз-таки саміту НАТО у Вільнюсі. З неї зрозуміло, що в України дуже високі очікування щодо цієї події.

Власне, Резніков сподівається, що наша держава нарешті отримає пряме запрошення на вступ до Альянсу та країни Договору виправлять помилку 2008 року.

Тоді ми разом з Грузією на саміті НАТО в Бухаресті мали отримати план дій щодо членства в Блоці, проте це рішення заблокували певні країни під тиском Росії.

Колега Столтенберга, Кая Каллас, пообіцяла "сюрприз" щодо членства України в НАТО, про який стане відомо уже на липневому саміті. Тому про що саме йдеться, можна лише поки здогадуватись.