У НАТО назвали умову вступу України до Альянсу та пообіцяли "сюрприз" у Вільнюсі
У Північноатлантичному альянсі продовжують говорити про те, що Україна зможе приєднатися до Блоку лише після закінчення війни. Водночас там також анонсували "сюрприз" для нашої держави, про який стане відомо зовсім скоро.
У Вільнюсі, що є столицею Литви, 11 та 12 липня відбуватиметься саміт країн НАТО. Разом з тим на спільній пресконференції пані прем'єр-міністер Естонії Кая Каллас та генсек Альянсу Єнс Столтенберг 28 червня у Брюсселі зробили декілька важливих заяв стосовно цього. Про це інформує 24 Канал з посиланням на трансляцію від Sky News.
Дивіться також Рік кандидатства: Україна реформується, але чи готовий до розширення й змін сам ЄС
НАТО підтримає членство України, але не зараз
Як зазначив Столтенберг, умовою для початку змістовного обговорення членства України в НАТО є перемога нашої держави у війні з Росією. Також він заявив про продовження політики "відкритих дверей" – тобто підтримки членства нашої країни в Блоці у майбутньому.
Ми всі згодні, що Україна стане членом цього Альянсу. І ми всі згодні, що союзники по НАТО та Україна повинні вирішити, коли настане час запросити Україну стати членом Блоку,
– констатував генсек.
Окрім того, він заакцентував на тому, що у пріоритеті для НАТО зараз є забезпечення перемоги України у війні проти Росії. Зокрема, очевидно, йдеться про збройну підтримку.Зверніть увагу! Колега Столтенберга, Кая Каллас, пообіцяла "сюрприз" щодо членства України в НАТО, про який стане відомо уже на липневому саміті. Тому про що саме йдеться, можна лише поки здогадуватись.
Про який "сюрприз" мовиться?
- Справедливо буде згадати нещодавно заяву глави Міністерства оборони України Олексія Резнікова стосовно якраз-таки саміту НАТО у Вільнюсі. З неї зрозуміло, що в України дуже високі очікування щодо цієї події.
- Власне, Резніков сподівається, що наша держава нарешті отримає пряме запрошення на вступ до Альянсу та країни Договору виправлять помилку 2008 року.
- Тоді ми разом з Грузією на саміті НАТО в Бухаресті мали отримати план дій щодо членства в Блоці, проте це рішення заблокували певні країни під тиском Росії.