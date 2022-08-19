Як кримчани можуть допомогти ЗСУ швидше звільнити півострів: поради військового експерта

Мешканці тимчасово окупованого Криму можуть допомогти українським військовим звільнити півострів наданням інформації про військові об'єкти ворога. Цим ЗСУ суттєво підвищують ефективність вогневого ураження окупантів.

Водночас не треба наражати себе на небезпеку й слід вчиняти відповідні дії помірковано. Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Допомога у виявленні ворога

Експерт зазначив, що кримчани можуть допомогти ЗСУ звільнити окуповані території, надаючи корисну інформацію про ворога.

Допомогти можна наданням геолокацій або інформації щодо того, де розміщуються окупаційні підрозділи, військові частини, їхні будинки тощо. Ось така інформація корисна й такі дії будуть ефективними,

– пояснив співрозмовник.

За його словами, співпраця українських військових з підпіллям вже довела свою ефективність в Херсонській і Запорізькій областях.

"Саме за допомогою херсонських та запорізьких партизанів через надання такої інформації, ЗСУ значно підвищують ефективність своїх вогневих ударів по місцях розташування російських окупаційних підрозділів", – зауважив Коваленко.

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Чого робити не потрібно

Аналітик вважає, що спротив на окупованих територіях є однією зі складових успіху деокупації, однак свої дії потрібно планувати раціонально, логічно і помірковано. Тому співрозмовник не радить кримчанам купувати й потім запускати малі дрони, щоб окупанти застосовували свою ППО.

Коли людина своїми діями наражає себе на загрозу – це не дуже добре, насправді. Ця людина, якщо бажає, щоб Крим чим швидше повернувся до України – вона може допомогти іншим чином,

– додав оглядач.

Тому він радить не купувати дрони, позаяк такі дії постійно відстежують у ФСБ.

"Потім цю людину знайдуть і вона може зникнути. Для російських окупантів знищити людину за такі дії – це майже ніщо", – резюмував Коваленко.

"Бавовна" у Криму: що відомо

На тимчасово окупованому півострові у серпні сталася серія вибухів. Перша "бавовна" сталася 9 серпня в Новофедорівці, де військовий аеродром Саки.

Вдруге в Криму було неспокійно 16 серпня. Тоді "бавовна" завітала у Джанкойський район, внаслідок чого було пошкоджено залізницю і трансформаторну станцію.

В обох випадках детонували боєприпаси окупантів. Також повідомлялося про вибухи у військовій частині окупантів.

Ввечері 18 серпня повідомлялося про вибухи в Керчі біля кримського мосту. Також близько 4 вибухів пролунало на аеродромі Бельбек.

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