Україна може звільнити всі окуповані Росією території, – генерал Міллі оцінив терміни

Ніхто не має сумнівів, що Україна зможе звільнити всі окуповані території. Водночас деякі союзники стримані в заявах, пов'язаних з термінами, коли вдасться вийти на кордони 1991 року.

До прикладу, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі не має сумніву в можливості України звільнити всі свої території. Попри це, він заявив, що вдасться цього досягнути не у найближчій перспективі.

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Росії цю війну не виграти, – Міллі

Усі війни рано чи пізно закінчуються. Вони завершуються перемогою однієї сторони або іншої, або доходить до врегулювання шляхом переговорів. Цю війну у військовому плані Росія не може виграти,

– наголосив Міллі.

Відповідну заяву він зробив після засідання Контактної групи з питань України. Топгенерал додав, що у рамках військової кампанії Росії не вдалося досягнути своїх стратегічних цілей. Водночас Міллі переконаний, що Україні зробити це військовим шляхом вдасться.

"У той самий час стратегічні цілі України – звільнити всю окуповану Росією Україну. На окупованих територіях України є кількасот тисяч російських військ. Цього можна досягти військовим шляхом, але, ймовірно, не у найближчій перспективі", – зазначив він.

Марк Міллі пояснив, що він має на увазі. За його словами, "бойові дії триватимуть, буде криваво, буде важко". Тож буде момент, в яких кожна зі сторін дійде до врегулювання ситуації або шляхом переговорів, або військовим вирішенням.

Водночас Марк Міллі зазначив, що Україну підтримуватимуть доти, поки триматимуть бойові дії.

Топгенерал також прокоментував передачу Україні винищувачів F-16. За його словами, Захід не просто так зволікав з рішенням.

Чому Захід не поспішав надати F-16 Україні

Марк Міллі зауважив, що F-16 недостатньо було б для того, щоб захистити небо над Україною. Передовсім це пов'язано з тим, що ворог усе ще переважає нас кількісно у плані авіації.

Найшвидший і найдешевший спосіб захистити повітряний простір – робити це із землі й надавати ефективні наземні системи ППО. Це найбільш ефективний шлях перешкодити росіянам здобути перевагу в повітрі, й саме це ми робили,

– наголосив Міллі.

Водночас він розповів, що у майбутньому F-16 відіграватимуть роль у складі ВПС України. Але для того, щоб розбудувати повітряні сили нашої держави до необхідного обсягу та потужностей, знадобиться значна кількість часу, наголосив він.