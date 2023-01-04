В Україну знову сунуть морози: в яких областях буде холодно
Джерело:Укргідрометцентр
Новий рік в Україні розпочався аномальним потеплінням. У багатьох містах навіть фіксували температурні рекорди. Втім, синоптики попереджають, що насуваються морози.
У яких областях буде холодно та чи надовго затримаються низькі температури, розповідаємо далі.
Читайте також Не по-зимовому плюсова температура та мінлива хмарність: прогноз погоди на 4 січня
Коли в Україні будуть морози
Синоптики Укргідрометцентру прогнозують незначне похолодання вже вночі 5 січня. Втім, стовпчик термометра поки опуститься до щонайменше -3 градусів.
Натомість вже 7 січня температура повітря може сильно знизитися на північному сході України. Найхолодніше буде, зокрема:
- у Сумах – вночі -15...-17 градусів, вдень -9...-11;
- у Чернігові та Харкові – вночі -14...-16, вдень -11...-9 градусів.
Зауважимо, що за прогнозом синоптиків, у регіонах, де найбільші морози, буде без опадів. Тим часом в інших областях – невеликий сніг.
8 січня без снігу, однак, з сильнішими морозами
В останній день цього тижня стовпчик термометра у частині регіонів опуститься ще нижче. Наприклад, у Волинській, Рівненській, Житомирській та Київській області вночі -9...-11 градусів, а вдень -6...-8.
Найхолодніше знову у Чернігові, Харкові та Сумах. Однак, понад 17 градусів морозу вночі не прогнозують.Зверніть увагу! Морози – це звичне явище для зими. До того ж за прогнозами синоптиків, цього року вони будуть короткотривалими. Схоже, навіть погода на боці наших воїнів, які щохвилини боронять рідну землю від російських загарбників. Тож не забувайте донатити та допомагати кожен, чим може, задля нашої спільної перемоги.
Прогнози від інших синоптиків
- Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що холодніша повітряна маса, почне заходити в Україну з 4 – 6 січня. Морозний пік припаде на 7 – 9 січня. Тоді нічна температура повітря на Сході та Півночі може опускатися до -10...-15 градусів. Втім, за словами Наталки Діденко, вже з 10 січня в Україні знову очікується потепління.
- Раніше свій прогноз оприлюднив і синоптик Ігор Кібальчич. Він зазначив, що на вихідні, 7 – 8 січня, в Україні продовжиться зниження температури. Зокрема, у суботу черговий атлантичний циклон принесе опади у вигляді снігу та мокрого снігу, на Півдні з дощем.
У неділю погоду визначатиме антициклон скандинавського походження, тож суттєвих опадів не передбачають. Температура повітря вночі знизиться до -8...-3 градусів у суботу та до -12...-7 у неділю. Вдень -7…-2 градусів. Втім, на Півдні та Заході близько нуля.
- Зауважимо, що за попередніми прогнозами Укргідрометцентру, середня місячна температура у січні, ймовірно, сягатиме 0 – 5 градусів морозу. Тим часом у Криму – 1 – 2 градуси тепла, що на 1 – 1,5 градуса вище за норму.