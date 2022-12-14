Це дуже близька перспектива, – Подоляк натякнув, коли в Україну прибудуть Patriot

Подейкують, що американці таки готові надати нам ЗРК Patriot. Потужні системи ППО дадуть Україні змогу максимально захиститися від атак з боку росіян.

На думку радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка, це дуже близька перспектива. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

Варте уваги Під натівською парасолькою: як системи ППО Patriot та SAMP-T прикриють небо України

Пріоритет – закрити небо

Як зауважує Подоляк, сьогодні ми бачимо абсолютно консолідовану позицію, яка дуже жорстко характеризує і Росію, і особисто Путіна, і концепцію такого типу держави. Чітко говориться про те, що Путін як воєнний злочинець буде притягнений до відповідальності, а Росія в такому вигляді існувати не буде.

Раніше вони боялися і дуже обережно характеризували Путіна. Сьогодні вони відверто кажуть, що у будь-якому випадку Росія має програти та сісти на лаву підсудних – як корпоративний бренд. Тобто конкретні люди, але в цілому Росія. Це дуже важливо. І це суттєво впливає на постачання нам зброї,

– стверджує Подоляк.

Так, наші партнери розуміють, запевняє він, що необхідно зробити усе, щоб закрити небо над Україною. Це ключова концепція.

"Сьогодні це пріоритет №1 – не лише для України, а й для наших партнерів. Тому я не сумніваюся, що у максимально швидкі терміни ми отримаємо не лише Patriot, а й інші системи ЗРК та ПРО", – переконаний Подоляк.

Радник голови ОП зазначив, що спекулювати на темі передачі зброї не варто. Говорити про ефективність систем Patriot ми зможемо після того, як вони зайдуть на бойове чергування, а уряди інших країн розповідатимуть, що вони захищають українське небо.

Ба більше, додав Подоляк, передача систем є символічною. Це не стільки про зброю, скільки про конкретний символ.

Все. Будь-яке нове суперобладнання, яке є на озброєнні країн НАТО, може заходити в Україну і використовуватися. Ми де-факто фіксуємо, що є представниками військового альянсу європейської спільноти цивілізованого світу,

– акцентує Подоляк.

Він зауважує, що це розблокує можливість іншим країнам надавати нам потужну зброю – танки Leopard, Abrams чи навіть нові винищувачі, які є на чергуванні в країнах НАТО.

Що ще відомо про передачу Patriot