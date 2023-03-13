Жодних морозів навіть вночі: синоптики назвали дату суттєвого потепління
Джерело:Укргідрометцентр
Після нетривалого зниження температури до України повернеться тепло. Ба більше, за прогнозом синоптиків, зовсім скоро морозів не буде навіть вночі. Коли чекати потепління, розповідаємо далі.
Уже незабаром суттєво потепліє
Уже у вівторок, 14 березня, температура повітря знову підійметься вгору. Однак, вночі подекуди ще можливі, хоч і незначні, але морози. Максимум -4 градуси на Луганщині.
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Вдень майже всюди понад 10 градусів тепла. На Заході навіть до +19 градусів.
Уже в середу та четвер морозів не прогнозують взагалі. Вночі найвища температура у західних областях. Зокрема, до +6 градусів.
Зауважимо, що вдень всюди від +10 градусів. Найтепліше у південних регіонах, зокрема, +15 градусів.
До речі, 16 березня майже по всій Україні прогнозують дощ.
Поки жителі Заходу відчують невелике зниження температури вдень до +8 градусів, у більшості інших областей стовпчики термометра навпаки підіймуться вгору. За попереднім прогнозом, максимум +16.