В Україні вдарять сильні заморозки: синоптики назвали дату й попередили про небезпеку

Осінь 2023 року тривалий час була лагідною до українців. Не було затяжних злив та різких перепадів температури. Натомість над містами й селами сяяло бурштинове сонце. Водночас ідилія золотої пори завершується. Синоптики попередили про різкі заморозки.

Спершу зима нагадає про себе жителям східних областей. Там прогнозують сильні заморозки у повітрі вже у ніч на 12 жовтня. Температура опуститься до 0. На Сході оголосили помаранчевий рівень загрози.

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Окрім того, у низці областей України прогнозують заморозки на поверхні ґрунту. Зокрема, такий крижаний "сюрприз" чекає жителів таких областей:

Полтавської;

Дніпропетровської;

Запорізької;

Херсонської.

Там оголосили жовтий рівень загрози. Людям рекомендують залишатися вдома, заварювати какао, вмикати улюблені зимові фільми й обіймати своїх котів. Бо навіть якщо у вас ще не увімкнули опалення, КОТЕльня зігріє усіх.

Тепло ще повернеться до нас

Тим часом Карпати вже засніжило. Першою зиму привітала вершина Піп Іван Чорногірський. Температура повітря там опустилася до -5 градуси. Переглянути казкові фото можна тут.

Водночас шанувальників теплої та лагідної осені просять не засмучуватися завчасно. Бабине літо – настане. Потепління очікують вже з 12 жовтня. Вдень температура повітря подекуди прогріється до +23 градусів. Окрім того, тепла погода тішитиме українців ще декілька днів. Рясних опадів також не прогнозують.

Як погода вплине на контрнаступ українських героїв

Станом на жовтень 2023 року триває контрнаступ українських захисників. Воїни йдуть вперед, звільняючи населені пункти від російських загарбників. На боці України – навіть погода. У Пентагоні зауважили, що приблизно по місяці вона не перешкоджатиме контранаступу. Деталі розповів Джон Кірбі – координатор Ради національної безпеки Білого дому.

Залишилася ще деяка кількість часу, ймовірно, близько 30 – 45 днів придатної для боїв погоди, тож українці поки що не закінчили. Бої ще не закінчилися. ЗСУ поки що не закінчили бойову фазу того, що вони запланували, – заявив Кірбі.

Українські герої звільнять усі території.