Данілов назвав 4 умови для відкриття аеропортів в Україні

Олексій Данілов прокоментував технічний перегін літака української компанії з "Борисполя" до однієї з європейських країн. Він пояснив перспективи відновлення авіасполучення.

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав відновлення авіасполучення дуже важливим питанням для України. Про це він сказав в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Які умови треба виконати

Секретар РНБО назвав кілька умов для відкриття аеропортів в Україні..

Сьогодні розглядаються декілька пропозицій, декілька питань. Але тут, умовно кажучи, є 4 ключові компоненти, які ми маємо з вами вирішити,

– зауважив Данілов.

За його словами, необхідно захистити летовища, на яких вирішать знову почати цивільні авіарейси. Також важливо підготувати сертифіковану інфраструктуру. Ще має бути залучений механізм страхування (як було зроблено з українським зерном). Крім цього, має знайтися авіакомпанія, яка візьметься за перельоти в умовах воєнного стану.

На його думку, всі ці питання можна розв'язати спільними зусиллями. Данілов впевнений, що українці рано чи пізно знову матимуть змогу користуватися своїм небом.

Секретар РНБО також нагадав, що в Ізраїлі літають рейси, попри те, що там періодично є загроза обстрілів. Данілов вважає, що у 2024 році питання щодо відновлення авіасполучення зрушить з мертвої точки.

Що відомо про рейси з "Борисполя"