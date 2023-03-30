Переважить страх перед Путіним: коли еліта Росії може виступити проти диктатора

Нещодавно оприлюднили розмову продюсера Йосіфа Пригожина та мільярдера Фархада Ахмедова, в якій вони лаяли керівництво Росії. Загалом російська еліта дуже незадоволена діями Владіміра Путіна, але відкрито піти проти нього боїться.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, Путін не доживе до суду, бо йому не дадуть цього зробити.

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Коли у Росії відкрито підуть проти Путіна

Яковенко зазначив: за 20 років, що Путін перебуває при владі, у Росії не залишилось людей, які могли б відкрито виступити проти нього. Ті, що могли б це зробити, або вбиті, або в тюрмі, або поїхали з країни.

Опозиціонер підкреслив, що хтось серед російської еліти наважиться вбити російського диктатора, коли ЗСУ почнуть здобувати вирішальні перемоги на цій війні.

В оточенні Путіна страх перед відплатою, яка буде загрожувати, дуже сильно переважить страх перед Путіним. Тоді, я думаю, режим впаде. Швидше за все, Путін не доживе до суду. Вважаю, що йому не дадуть дожити до нього,

– сказав він.

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Запис розмови Пригожина та Ахмедова: що відомо