Коли вимикатимуть світло 8 червня: в Укренерго назвали час графіків
7 червня 2024, 17:59Читать новость на русском
В Укренерго розповіли, коли відключатимуть світло 8 червня. Так, електроенергію в усіх областях України вимикатимуть вночі та ближче до вечора.
Відповідну інформацію щодо відключень світла 8 червня повідомила пресслужба Укренерго у своєму телеграм-каналі.
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Коли в Україні відключатимуть світло 8 червня
У суботу, 8 червня, обленерго в усіх регіонах України застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла з 00:00 до 05:00 ранку, а також з 16:00 до 24:00.
Водночас зазначається, що електропостачання для обєктів критичної інфрастурктури – обмежуватись не буде.
Коли відключатимуть світло 8 червня / Фото Укренерго
Анонс нового порядоку розподілу лімітів: що сказали в Міненерго
- Перший заступник глави Міненерго Юрій Власенко розповів, що в Україні з 8 червня буде запроваджено новий порядок застосування графіків погодинних відключень. Наразі система буде працювати у тестовому режимі.
- За словами Власенка, новий порядок має забезпечити меншу тривалість обмежень електроенергії.
- Як працюватиме новий порядок розподілу лімітів – читайте детальніше в матеріалі 24 Каналу.