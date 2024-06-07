Коли вимикатимуть світло 8 червня: в Укренерго назвали час графіків

7 червня 2024, 17:59
Читать новость на русском

В Укренерго розповіли, коли відключатимуть світло 8 червня. Так, електроенергію в усіх областях України вимикатимуть вночі та ближче до вечора.

Відповідну інформацію щодо відключень світла 8 червня повідомила пресслужба Укренерго у своєму телеграм-каналі.

Дивіться також Відключення світла по всій Україні: яка ситуація в енергосистемі 7 червня

Коли в Україні відключатимуть світло 8 червня

У суботу, 8 червня, обленерго в усіх регіонах України застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла з 00:00 до 05:00 ранку, а також з 16:00 до 24:00.

Водночас зазначається, що електропостачання для обєктів критичної інфрастурктури – обмежуватись не буде.


Коли відключатимуть світло 8 червня / Фото Укренерго

Анонс нового порядоку розподілу лімітів: що сказали в Міненерго

  • Перший заступник глави Міненерго Юрій Власенко розповів, що в Україні з 8 червня буде запроваджено новий порядок застосування графіків погодинних відключень. Наразі система буде працювати у тестовому режимі.
  • За словами Власенка, новий порядок має забезпечити меншу тривалість обмежень електроенергії.
  • Як працюватиме новий порядок розподілу лімітів – читайте детальніше в матеріалі 24 Каналу.

Автор: Ірина Марціяш