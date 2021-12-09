Коли викрадені Януковичем і його соратниками гроші повернуть в Україну: відповідь Швейцарії

Посол Швейцарії в Україні Клод Вільд заявив, що Україна може повернути кошти викрадені експрезидентом Віктором Януковичем і його оточенням. Однак для цього є одна умова - незалежність антикорупційних органів.

Україна продовжує роботу над поверненням викрадених режимом Януковича коштів, і це є важливий процес. на цьому наголосив посол Швейцарії в Україні Клод Вільд під час конференції "Сім років антикорупційної реформи".

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Україна рухається у правильному напрямку

Клод Вільд переконаний, що після завершення Революції Гідності Україна обрала правильний вектор. Реформи нашої країни у сфері боротьби з корупцією, за словами посла, є передумовою для повернення викрадених і виведених з країни коштів експрезидентом Віктором Януковичем і його соратниками.

Посол Швейцарії нагадав, що у 2014 році низка європейських країн заморозили активи колишнього президента і його оточення. Однак Україна повинна довести, що їх незаконно вивели.

Метою заморожування активів було надання Україні часу для розслідування предикатних злочинів, для того, щоб довести, що гроші справді є джерелом корупційних дій і щоб на національному рівні було прийнято рішення, згідно з якими ці кошти вважалися б украденими у держави,

– заявив Вільд.

Посол Швейцарії зазначив, що Україна докладає багато зусиль для повернення заморожених активів Януковича і його соратників. Крім того, Клод Вільд заявив, що наша країна суттєво прогресувала після Революції Гідності.

Також посол додав, що конкурс на обрання голови Спеціалізованою антикорупційної прокуратури необхідний для підвищення рівня довіри до антикорупційних органів.

Розслідування проти Януковича: останні новини

У листопаді 2021 року ДБР повідомила експрезиденту-втікачу Віктору Януковичу про нову підозру. Вона стосувалася організації злочинного угрупування, яке причетне до масових розстрілів на Майдані 18 – 20 лютого 2014 року.

Згодом ДБР передала справу про розстріли на Майдані під час Революції Гідності до суду.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що Віктору Януковичу та його соратникам світить довічне ув'язнення.

Заступник голови департаменту у "справах Майдану" Офісу генпрокурора Денис Іванов заявив, що Україна неодноразово зверталася до Росії з питанням видачі експрезидента, однак ці прохання ігнорували.

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