Коли виникне оперативна пауза у війні: військовий експерт дав прогноз
Попри те, що ресурси окупантів вичерпуються, вони продовжують утримувати зайняті позиції чи навіть наступати на деяких напрямках. Проте вже восени бойові дії можуть сповільнитися. Експерти прогнозують оперативну паузу у війні.
Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він зазначив, що ситуація на фронті таки може ускладнитися восени, адже будуть дощі, і рухатися бронетранспортом буде важче.
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За його словами, міжсезоння осінь – весна утруднює всі рухи. "Ми це вже пройшли на початку війни, адже росіяни вторглися в Україну велетенськими колонами, і це допомогло нам їх нищити", – зауважив експерт.
Він вважає, що на осінь ця фаза війни затихне, але не відміниться.
"Противник, швидше за все, виставить потужні вогневі артилерійські рубежі, бо ствольної артилерії у них ще багато. росія має близько 5 тисяч робочих створів. а снарядів до них – фактично безліміт", – зазначив експерт.
Напевно, в цей час станеться справжня оперативна пауза. Якою вона буде – передбачити майже неможливо. Може триватиме пів року, може більше. І багато експертів думають так само,
– відповів Черник.
Але він заявив, що на осінь може запрацювати ленд-ліз, і високоякісна авіація у кількості від 25 до 35 одиниць може допомогти ЗСУ переламати лінію фронту.
"Як складеться насправді – прорахувати неможливо. Для росії – це також смертельний бій, вони це визнають, але не можна їх недооцінювати, бо в них великий людський ресурс", – додав експерт.
До слова, політолог Олександр Солонтай також запевняв, що росія хоче зробити паузу у війні. Експерт розповів, що "ідеальний сценарій" окупантів – це багаторічна пауза, як було у 2015 році, щоб потім за кілька років знову піти в наступ на Україну.
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