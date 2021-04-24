Коли вийде довгоочікуване розслідування Bellingcat про справу ПВК "Вагнера"

Розслідування про операцію з затримання найманців ПВК "Вагнера" намагатимуться опублікувати найближчим часом. Щоправда, мовиться про скорочену текстову версію. Адже для створення великого розслідування знадобиться ще кілька місяців.
Джерело:"Свобода слова Савіка Шустера"
Про це заявив розслідувач Bellingcat Христо Грозєв. Також він повідомив, що на ресурси проєкту упродовж останніх 3 днів здійснювали масовані хакерські атаки. Навіть під час включення в студії виникли проблеми зі зв'язком.
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Що кажуть у Bellingcat про очікуване розслідування щодо ПВК "Вагнера"
За словами Грозєва, журналісти спочатку опублікують текстову версію розслідування. Також є імовірність виходу півгодинного відео – неповної стрічки. Коли ж повністю завершать фільм – Грозєв не уточнив.
Не можна прив'язуватися до конкретних дат. Люди, які назвали дату виходу нового "Джеймса Бонда", вже на 2 роки запізнилися. Тому ми не стали чекати на закінчення підготовки фільму, яка займе ще кілька місяців. А вирішили зробити текстову версію разом із телевізійним форматом,
– зауважив розслідувач.
Зверніть увагу! Раніше вихід стрічки про вагнерівців анонсували на 15 березня. Згодом з'явилася інформація, що прем'єру перенесли на 5 квітня. Однак у Bellingcat спростували це, заявивши, що розслідування та зйомки документального фільму тривають.
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Спецоперація з затримання вагнерівців: що треба знати
- У Білорусі в липні 2020 року затримали 33 росіян, причетних до приватного військового формування "Вагнера".
- Білоруська влада підозрювала їх у підготовці заворушень перед президентськими виборами.
- На початку вересня з'явилась інформація, що Служба безпеки України була причетною до затримання, тобто це була спецоперація, однак у спецслужбі чутки не підтвердили.
- Згодом Білорусь віддала вагнерівців Росії.
- Розслідувачі Bellingcat заявили, що знайшли докази про план спецоперації, яку розробили ГУР Міноборони спільно зі співробітниками СБУ.
- За словами журналіста Юрія Бутусова, спецоперація була продуманою до секунди. У підсумку Росія навіть не мала б жодного шансу звинуватити Україну у ворожих діях.