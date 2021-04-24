Коли вийде довгоочікуване розслідування Bellingcat про справу ПВК "Вагнера"

Розслідування про операцію з затримання найманців ПВК "Вагнера" намагатимуться опублікувати найближчим часом. Щоправда, мовиться про скорочену текстову версію. Адже для створення великого розслідування знадобиться ще кілька місяців.

Про це заявив розслідувач Bellingcat Христо Грозєв. Також він повідомив, що на ресурси проєкту упродовж останніх 3 днів здійснювали масовані хакерські атаки. Навіть під час включення в студії виникли проблеми зі зв'язком.

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Що кажуть у Bellingcat про очікуване розслідування щодо ПВК "Вагнера"

За словами Грозєва, журналісти спочатку опублікують текстову версію розслідування. Також є імовірність виходу півгодинного відео – неповної стрічки. Коли ж повністю завершать фільм – Грозєв не уточнив.

Не можна прив'язуватися до конкретних дат. Люди, які назвали дату виходу нового "Джеймса Бонда", вже на 2 роки запізнилися. Тому ми не стали чекати на закінчення підготовки фільму, яка займе ще кілька місяців. А вирішили зробити текстову версію разом із телевізійним форматом,

– зауважив розслідувач.

Зверніть увагу! Раніше вихід стрічки про вагнерівців анонсували на 15 березня. Згодом з'явилася інформація, що прем'єру перенесли на 5 квітня. Однак у Bellingcat спростували це, заявивши, що розслідування та зйомки документального фільму тривають.

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