Коли війська КНДР будуть на українському фронті: прогноз військового експерта

Солдатики КНДР можуть брати безпосередню участь у війні проти України на боці росіян. Є повідомлення, що Кім Чен Ин планує відправляти на поміч Росії свої елітні війська.

Військовий експерт Олег Жданов розповів 24 Каналу, що у Північній Кореї відсутній інтернет, а це означає, що солдати цієї країни не розуміють, що таке безпілотники та інші сучасні військові технології. Армія Кім Чен Ина, можливо, має лише основи рукопашного бою.

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Військові КНДР

Олег Жданов зауважив, що у північнокорейських військових немає сучасних навичок ведення контактного бою.

Я думаю, що Росія буде навчати їх як мінімум 3 – 4 місяці, щоб вони хоч трохи опановували методи ведення війни та розуміли, що відбуватиметься на передовій,

– сказав він.

Зараз окупанти, ймовірно, відправлять на фронт "пробну партію" військових Північної Кореї. Ці батальйони можуть бути застосовані спочатку в другому ешелоні, аби вони звикли до реалій війни.

Зверніть увагу! Колишній очільник британської розвідки МІ-6 Річард Дірлав зазначив, що Росія зіткнеться з серйозною проблемою, яка пов'язана із військовими КНДР. Мовиться про мовний бар'єр. Корейська мова є надзвичайно складною, і навіть наявність перекладачів та зв'язківців не вирішить труднощі комунікації на полі бою.

Військовий експерт підкреслив, що основна маса армії КНДР потребує підготовки, адже без цього на передовій вони будуть або надто панікувати, або ж тікати з власних позицій.

"Також є варіант, що росіяни використовуватимуть такі війська для штурмів, щоб ті масово гинули під вогневими атаками Сил оборони", – зауважив він.

Де застосовуватимуть північнокорейців

На думку Жданова, Росія залучатиме війська Північної Кореї лише до Курської операції.

На нашу територію, якщо вони й підуть, то лише після навчання, ближче до 2025 року,

– додав він.