Буде сигнал, – політик зі США сказав, чи може Кіт Келлог полетіти в Москву для переговорів

Майбутній спецпредставник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог анонсував візит до Києва у січні 2025 року. Під час поїздки політик планує зібрати інформацію від ключових учасників майбутнього переговорного процесу щодо мирного врегулювання російсько-української війни.

Поки що у його плани не входить візит до Москви. У розмові з 24 Каналом громадський діяч, член Республіканської партії та президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус припустив, коли та за яких умов Кіт Келлог може все ж таки поїхати у Росію.

Цікаво Путін напрошується на зустріч із Трампом, але це можливо за однієї умови

"Судячи з тону Владіміра Путіна й економічної ситуації, яка сьогодні склалася у Росії, я думаю, що пройде близько трьох тижнів, чи трішки більше, коли буде сигнал з Москви, що росіяни готові обговорити ряд запитань, запропонованих Трампом, й тоді Келлог може поїхати у Москву", – сказав Пінкус.

"Спецпосланець Трампа може їхати будь-куди"

Кіт Келлог може їхати куди завгодно, а от інша справа – президент Сполучених Штатів Америки. Нагадаємо, що навіть при дружніх відносинах між Рональдом Рейганом й Михайлом Горбачовим зустріч лідерів відбувалася не в Москві, а в Рейк'явіку.

Це я говорю про далеке майбутнє, якщо всі питання будуть узгоджені й взаємоприйнятними, особливо для України, то може відбутися зустріч між Трампом та Путіним,

– зазначив член Республіканської партії.

З його слів, про Москву теж не йтиметься. Можливо, зустріч може відбутися в Саудівській Аравії, чи Туреччині. Зокрема, Реджеп Ердоган у своєму звернені сказав, що хоче закінчити війну Росії проти України, це його пріоритет.

До слова, Володимир Зеленський підтвердив, що в Київ прибуде майбутній спецпредставник обраного президента США Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог. Він відвідає Україну ще до інавгурації Трампа.