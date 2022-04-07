Коли Захід відмовляється давати нам зброю, це лише затягує війну в Україні, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував те, що деякі зі світових лідерів не хочуть надавати Україні зброю. Він акцентував, що такі рішення лише затягують потенційну тривалість війни.

Проте теж сказав, що наша країна не збирається здаватися. Тому без важкої зброї перемога над військом Росії – просто довший процес. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на інтерв'ю глави Держави для Republic Media Network.

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Прокоментував нову допомогу США та Британії

Володимир Зеленський сказав, що Росія після перегрупування та підсилення військ піде в наступ. Проте, мовляв, це завершиться лише одним: вороги окупують кілька міст, а наші військові знову будуть їх вибивати.

Тим, що нам не передають зброю ті чи інші світові лідери, цим і може затягуватися війна. Ми здаватися не збираємося, а без важкої зброї це лише довший процес. Якщо світові хочеться швидше закінчити війну, потрібно якомога швидше надати нам цю зброю,

– сказав президент.

Він прокоментував і те, що останнім часом було кілька повідомлень про нову військову підтримку від США та Великої Британії. За словами глави Держави, це ще в процесі, оскільки вантажі поки не доставляють. "А воювати в процесі неможливо. Потрібно діяти швидко", – підсумував Володимир Зеленський.

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