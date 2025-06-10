Без неї Росія не зможе нічого: є лише 1 країна, здатна примусити Путіна до миру

Російський диктатор Владімір Путін не змінює своїх цілей у війні та не має наміру зупинятися, попри удаване прагнення до миру. Втім є країна, якій під силу змусити Путіна загальмувати.

Мовиться навіть не про Дональда Трампа, хоча його роль у зупинці війни є не менш важливою. Детальніше про те, кому підвладний Путін, 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Одна людина може натиснути на Путіна

Нещодавно президент США Дональд Трамп провів розмову зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном. Розмова здебільшого стосувалась економічних відносин між країнами, та не зачіпала питань України чи Ірану. Водночас Трамп прийняв пропозицію Сі відвідати Китай. Вже особиста зустріч Сі та Трампа навряд мине без розмови про російсько-українську війну.

Я погоджуюся з тим що Китаю під силу зупинити війну, а також з тим, що Європа та США можуть домовитися з Китаєм про зупинку війни. Бо марно розмовляти з росіянами, у цьому немає сенсу. Рішення про те, буде війна далі чи ні – ухвалюватимуть в Китаї,

– переконаний Михайло Шейтельман.

Політтехнолог пояснив, що у Сі Цзіньпіна для цього є усі необхідні інструменти. І питання не полягає у тому, чи послухає Владімір Путін Сі. Річ у тім, що запитувати ніхто не буде.

"Китай може відрізати Росію від усього, що забезпечує її життєдіяльність. Китай постачає туди усе, щоб Росія могла воювати: їжу, електроніку, автомобілі, станки, купує нафту й газ – без цього Кремль нічого не може, узагалі. Росія не просто залежна від Китаю – Росія уже є частиною Китаю", – наголосив Шейтельман.

Втім основна проблема у тому, що хоч Пекін має можливість зупинити війну – просто так він цього не зробить. З ним необхідно домовлятися, насамперед про економічні питання, які турбують Сі Цзіньпіна найбільше. Саме це може вплинути на його позицію щодо російсько-української війни.