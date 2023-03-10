Ключові події будуть у 2023 році, – Подоляк назвав вирішальні місяці війни

Ключові події у війні мають відбутися вже у 2023 році. Однак війна має бути несподіваною для ворога, тому сьогодні важливо менше говорити про майбутній контрнаступ ЗСУ, щоб мінімізувати ризики.

Так, контрнаступ українських захисників обов'язково буде, але як він проходитиме і на яких напрямках має стати сюрпризом для російських окупантів. Про це 24 Каналу розповів радник очільника Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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Ключові події відбудуться у 2023 році

Окрім того, ще однією важливою складовою перебігу подій на полі бою є ресурс. На думку Подоляка, наступні 2 – 3 місяці для Росії є головними з точки зору того ресурсу, який вона накопичила та може витратити.

Далі ж ситуація на фронті матиме інший вигляд – це буде односторонній рух України. А тут для нашої держави важливо отримати певні інструменти.

Насамперед це далекобійні ракети, якими ЗСУ зможуть відпрацьовувати по складах ворога глибоко в тилу. У такий спосіб Україна зможе знищити залишки озброєння, які ще мають окупанти та викликати деморалізацію й панічні настрої всередині Росії.

Водночас другий ключовий інструмент – це артилерійські снаряди калібру 155, 152 та 122 міліметри. Їх не так багато вироблялося, бо це радянські снаряди й світ не накопичував їх. Однак сьогодні вже є багато інвестицій у європейські військово-промислові комплекси, щоб збільшити виготовлення цих боєприпасів.

Ці снаряди дозволять нищити російський живий мобілізований компонент і не допускати таких боєзіткнень, як ми бачимо сьогодні на Бахмутському напрямку. Все що треба, ключові події – відбудуться у 2023 році. Мені здається, що остаточно це буде літо – осінь,

– припустив радник очільника ОПУ.

Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивіться відео

Зауважимо, що раніше Михайло Подоляк говорив, що активні наступальні дії ворога триватимуть упродовж двох місяців. Вони будуть зосереджені на Бахмутському, Вугледарському, Лиманському та Соледарському напрямках.

Водночас радник голови ОПУ зауважив, що контрнаступ ЗСУ розпочнеться приблизно через 2 місяці.