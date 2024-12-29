Усе є на паперах: коли Путін хоче завершити війну

У Росії передбачили стрімке скорочення фінансування для окупованих українських областей, що пов'язують з можливим рішенням Владіміра Путіна зупинити бойові дії. Також стає очевидно, що російський бюджет не має достатньо коштів, щоб утримувати захоплені території.

Росіяни справді хочуть завершити війну й подають відповідні сигнали. Таку думку 24 Каналу висловив керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко, зауваживши, що це зрозуміло не лише з фінансових документів.

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Коли Путін хоче завершити війну

Російський диктатор посилає сигнали для Дональда Трампа. Наприклад, озвучує свої максимальні вимоги для завершення війни. Це вже є серйозним сигналом про готовність домовлятися. Отже, скоріш за все, 2025 рік росіяни відведуть для переговорів. Вони можуть вестися, навіть якщо триватиме "гаряча фаза" війни, такі випадки в історії вже були.

Звісно, Трамп не хоче затягувати переговори на довго, аж до кінця своєї каденції. Тому росіяни планують у 2026 році поставити крапку, а далі розвивати свої інші плани. Це підтверджують їхні фінансові документи. Вони роблять все, як написано на папері,

– сказав Петро Андрющенко.

Росія – це велика бюрократична машина, тому попри всі гасла, росіяни робитимуть те, що записали у документах. Ці дані опубліковані та є у відкритому доступі. Звісно, певні корективи можуть бути, бо є план Росії, а є план Трампа. На чому зійдуться – поки незрозуміло.

"Думаю, у першому півріччі 2025 року ми ще бачитимемо намагання росіян проводити активні бойові дії, якщо не станеться нічого, що зможе зупинити вогонь", – припустив Андрющенко.

Росії катастрофічно бракує грошей

Країні-агресорці суттєво не вистачає коштів, щоб утримувати окуповані території. Це підтверджують офіційні документи. Хоча окупанти продовжують переконувати, що хочуть захопити ще більше українських земель, але грошей бракує навіть для забезпечення тих населених пунктів, які вони вже контролюють.

Грошей ставатиме менше з кожним роком, це вже закладають у бюджеті. У Росії шалена інфляція, яка сягає 11%, курс долара зростає. До того ж відбудова окупованих територій відбувається не лише коштом федеральних бюджетів. Наприклад, Маріуполь відновлювали за гроші інших районів Росії.

У 2025 році вже не було ніякого фінансування з регіонів, тому всі ремонтні роботи швидко згорнули. Тепер і федеральний бюджет не хоче виділяти кошти,

– підкреслив Андрющенко.

При цьому росіяни заявляють, що не зупинять свій наступ і хочуть захоплювати нові території. Все це лише гучні заяви, адже цифри говорять зовсім про інше. Росія має серйозну фінансову потребу зупинити війну у 2026 році.