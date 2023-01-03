Кремль зараз не думає про вибори в Росії і не розглядає закінчення війни в Україні

Кремль зараз не думає про завершення війни, бо йому нині це абсолютно нецікаво. Про вибори в Росії режим Путіна також зараз не думає, бо й це питання не на часі.

Про це 24 Каналу розповів політолог Петро Олещук. Утім війна все ж завершиться, бо ресурс у Москви вичерпний.

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Росія не думає про вибори й закінчення війни

Олещук зазначив, що до росіян поступово приходить розуміння того, що вони окупанти й загарбники. Вони не можуть виграти у військовому плані, а тому їм потрібний російськоорієнтований український політикум. Тому вони й дістають таких українських політиків, аби вивести їх на авансцену.

Вони зараз очевидно ні про які вибори не думають, вони не збираються припиняти війну. Те, що вони, наприклад, просувають тезу про перемир'я, це насправді немає ніякої мети закріпити перемир'я, проводити якісь вибори. Це виключно для того, щоб перегрупуватись, підтягнути резерви і знову кинути їх у бій,

– зауважив політолог.

Він додав, що росіянам було потрібно вторгнення, бо вони розуміли, що втрачають вплив в Україні. Тому й бажали повернути його військовими інструментами, бажали повернути Україну на російську орбіту.

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Мобілізація в Росії не викликає невдоволення

За словами політолога, насправді мобілізацію в Росії оголосили не 21 вересня, а ще весною, відтоді вона триває різними прихованими методами. Мобілізованим обіцяють різні соціальні блага. Тому вона не викликає невдоволення, крім певних регіонів.

"Допоки російське суспільство не почне цьому протистояти, то очевидно, що Кремль буде продовжувати гнути таку саму лінію. Коли я говорю протистояти, я говорю зовсім не про мітинги. Росіяни ж говорять, що, мовляв, не можуть протистояти, не можуть виходити на мітинги, бо їх одразу пов'яжуть, посадять", – наголосив Олещук.

Як він зазначив, для протистояння режиму росіянам нині досить просто не ходити у військкомати, навіть за повістками. Це й буде протест проти режиму – будь-якими методами протистояти мобілізації. Бо приклад Білорусі продемонстрував, що подібні режими простими мітингами не скидаються.

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