Мир в Україні може настати у 2025 році: Зеленський назвав умови

Президент Зеленський заявив, що зробить "все", щоб у 2025 році закінчилася війна в Україні.

Про це президент зазначив в інтервʼю Skynews, повідомляє 24 Канал.

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Коли закінчиться війна в Україні

Ми можемо це зробити (закінчити війну – 24 Канал). Але разом з Європою, зі Сполученими Штатами, звичайно, і з Україною як основною частиною цієї угоди,

– цитує слова президента видання.

За словами Зеленського, необхідно чинити "великий тиск" на Росію з боку обраного президента США Дональда Трампа та Європейського Союзу, а також потрібно зміцнювати Україну, і в такому випадку кінець війни "може бути швидким".

Лідер України додав, що це "буде непросто", однак мир може настати у 2025 році залежно від рішень світових лідерів.