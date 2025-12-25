Є лише один спосіб зупинити Путіна в Україні, – експерт
- Скотт Лукас вважає, що Володимира Путіна можна зупинити, коли у нього закінчаться ресурси для продовження вторгнення.
- Путін не має наміру зупиняти війну і прагне розколоти Україну, називаючи її території "історичними російськими".
Володимир Путін не збирається зупиняти війну проти України. У своїх виступах він говорить про наміри забрати "історичні російські території", відкидає переговори та продовжує розповідати про нібито "нелегітимність" української влади.
Є лише один спосіб зупинити російського диктатора. Професор американістики Скотт Лукас озвучив 24 Каналу думку, що це буде можливо лише за умови, якщо у Путіна не буде ресурсів продовжувати вторгнення.
Як зупинити Путіна?
Скотт Лукас зазначив, що Кремль продовжує вести агресивну війну. Володимир Путін не збирається йти на компроміси. Тому припинення вогню в Україні відбудеться не скоро.
Путін має ціль зламати, розколоти Україну, зробити українців у деяких частинах країни росіянами. Єдиний спосіб, як він відмовиться від цього – це коли він більше не матиме ресурсів, щоб продовжувати вторгнення. Зокрема, економічних. Тоді він зупиниться,
– вважає він.
Останні заяви Путіна
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що "не бачить готовність України до миру". За його словами, Київ нібито відмовляється від дипломатичного завершення війни. Водночас він не зміг заперечити, що наша держава таки хоче вести діалог.
Путін цинічно заявив, що Росія не вважає себе винною у смертях українців, бо "не вона починала війну". Він вчергове побідкався, що буцімто Москву обманули й змусили застосувати силу проти України, але першим війну почав "київський режим за підтримки західних сил".
Крім того, Путін пригрозив "великою війною" Європі. Однак так званий очільник Кремля назвав умову, за якої її не буде. Він відповів, що Росія не розпочне нові війни, якщо її "не надуватимуть, як надули з розширенням НАТО на схід".