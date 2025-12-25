Є лише один спосіб зупинити Путіна в Україні, – експерт

Володимир Путін не збирається зупиняти війну проти України. У своїх виступах він говорить про наміри забрати "історичні російські території", відкидає переговори та продовжує розповідати про нібито "нелегітимність" української влади.

Є лише один спосіб зупинити російського диктатора. Професор американістики Скотт Лукас озвучив 24 Каналу думку, що це буде можливо лише за умови, якщо у Путіна не буде ресурсів продовжувати вторгнення.

Як зупинити Путіна?

Скотт Лукас зазначив, що Кремль продовжує вести агресивну війну. Володимир Путін не збирається йти на компроміси. Тому припинення вогню в Україні відбудеться не скоро.

Путін має ціль зламати, розколоти Україну, зробити українців у деяких частинах країни росіянами. Єдиний спосіб, як він відмовиться від цього – це коли він більше не матиме ресурсів, щоб продовжувати вторгнення. Зокрема, економічних. Тоді він зупиниться,

– вважає він.

Останні заяви Путіна