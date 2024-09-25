Закінчення війни в Україні: Сікорський спрогнозував, коли це може статися

Війна в Україні закінчиться тоді, коли російський диктатор Владімір Путін зрозуміє, що напад на Україну був помилкою. Для цього союзники України повинні більше підтримувати Київ.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю MSNBC. За його словами, ресурси та можливості Кремля не є безмежними.

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Коли може закінчитися війна в Україні

Як вважає очільник польського МЗС, якщо союзники Києва не зупиняться на досягнутому, війну в Україні можна закінчити, відновивши міжнародне право і міжнародно визнані кордони нашої держави.

На його думку, війна в Україні закінчиться лише тоді, коли російський диктатор вирішить, що вторгнення на територію нашої держави було помилкою і він не досягне своїх цілей "прийнятною ціною".

За його словами, Путін ще не досягнув такого "етапу". Водночас польський дипломат переконаний, що спроможності економіки у Росії та здатність Москви посилати сотні тисяч росіян на смерть "не є безмежними".

Він зауважив, що Україна має власну оборонну промисловість, проте їй не вистачає ресурсів і потужності. Тож "кілька мільярдів доларів" військової допомоги Заходу могли б допомогти Києву у боротьбі проти агресії.

Щоб Путін зрозумів, що він не може перемогти,

– наголосив він.

Сікорський резюмував, що ключовим рішенням для закінчення війни було б відведення військ обох країн за межі їхніх офіційно визнаних кордонів.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував передати Крим під мандат ООН для підготовки до проведення референдуму. Він додав, що півострів символічно важливий для Росії, але й стратегічно для України.