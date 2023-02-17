Путін досі в полоні своїх ілюзій, – Казарін припустив, скільки ще триватиме війна

Російський диктатор Владімір Путін не відмовляється від наміру окупувати Україну. Він готовий кинути для досягнення цієї мети усі наявні ресурси, тому не можна недооцінювати ворожу армію.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив блогер та журналіст Павло Казарін. За його словами, війна буде тривати, допоки "російське суспільство не почне сипатись".

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Найбільша помилка – недооцінювати ворога

На думку Казаріна, новий наступ Росії вже почався. Журналіст наголосив, що не можна недооцінювати окупантів, адже це справжня армія, яка тривалий час готувалась до війни та має чимало ресурсів.

Ми повинні пам’ятати, що в Росії не "недоармія". Це справжня армія, яка готувалася до континентальних сухопутних операцій. У них багато ресурсів. Так, можливо, застарілих. Але недооцінювати російську армію – це було б, напевно, найбільшою помилкою,

– переконаний він.

Блогер додав, що "Путін досі перебуває в полоні своїх ілюзій, що російська армія зможе перемогти українську".

Павло Казарін зауважив, що Росія має безліч людського ресурсу, бронетехніку, військово-космічні сили. Він вважає, що зараз триває "логістичні перегони".

"Тобто скільки вони зможуть підняти зі своїх складів і поставити в стрій бронетехніки, і скільки водночас Захід може надати цієї бронетехніки, озброєння, амуніції та снарядів для української армії. Зараз саме ця логістичні перегони тривають", – сказав блогер.

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Путін сприймає цю війну як політичний спадок

Казарін зазначив, що Путін 23 роки перебуває при владі, тому сприймає цю війну як політичний спадок. Він готовий кидати для досягнення своєї мети все більше росіян та усі наявні ресурси.

"Ми не можемо сподіватися на те, що в якийсь момент він скаже: "Це безглуздо, нумо припиняти". Ні, він далі і далі буде готовий хоронити своїх співвітчизників на українській землі", – підкреслив журналіст.

Блогер говорить, що війна Росії з Україною може продовжуватись ще 2 – 3 роки. Він додав, що війна триватиме, допоки "російське суспільство не почне сипатись".

Мобілізація дійде до Москви тільки у третій хвилі

Павло Казарін звернув увагу, що у Росії мобілізують лише жителів населених пунктів, у яких проживає до 50 тисяч росіян. За його словами, друга хвиля торкнеться вже міст, у яких населення до пів мільйона осіб. І лише під час третьої хвилі можуть мобілізувати мешканців Москви або Санкт-Петербурга.

"Міста якщо і можуть на щось впливати в Росії, виходити на демонстрації, показувати, що вони не погоджуються з чинними обставинами, це лише від мільйона жителів і вище. Якщо мобілізація добереться до Москви чи до Петербурга, це, швидше, буде третя хвиля, навіть не друга", – вважає журналіст.

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