Війна "ближча до завершення", ніж багато хто думає, – Зеленський

За словами президента України Володимира Зеленського, війна Росії проти України "ближча до завершення", ніж багато хто думає. Він закликав союзників продовжувати зміцнювати українську армію.

Український лідер також зазначив, що Владімір Путін "боїться" операції в Курській області. Про це Володимир Зеленський повідомив в інтерв'ю ABC News.

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Наскільки Україна близька до закінчення війни

Зеленський розповів, що "план перемоги – це зміцнення України".

Я думаю, що ми ближче до миру, ніж думаємо. Ми ближче до закінчення війни,

– заявив президент України.

У публікації зазначається, що Зеленський неодноразово звертався до США та Великої Британії з проханням зняти обмеження на використання ракет великої дальності, наданих Україні для ураження цілей на території Росії.

Водночас Путін попередив, що застосування західної зброї для ударів по російських об'єктах буде розцінено як серйозну ескалацію війни та прямий виклик від країн НАТО.

Прохання Зеленського пролунало на тлі інтенсивних боїв на сході України та через кілька тижнів після української операції в Курській області Росії. Український лідер зазначив, що Путін "боїться" Курської операції.

"Це правда. Він дуже боїться. Чому? – Тому що його люди побачили, що він не може захистити… всю свою територію", – Зеленський.

Зеленський зауважив, що лише з "сильної позиції" Україна може "підштовхнути Путіна до припинення війни".