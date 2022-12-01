Чи може війна в Україні тривати до 2024 року: Жданов пояснив, що може стати причиною цього

Ніхто не сумнівається в тому факті, що саме Україна переможе у війні, яку розв'язала Росія. Водночас виникають припущення, чи не затягнеться вона до 2024 року.

Під час стріму на 24 каналі військовий експерт Олег Жданов розповів, чи може війна в Україні затягнутися до 2024 року. Він також розповів, чому так може статися та що очікує на Росію у майбутньому.

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Кінець війни можуть підв'язати під вибори

Відповідне питання зацікавило одного з глядачів. Він спитав, чи можлива ситуація, за якої війна в Україні затягнеться до 2024 року. Мовляв, тоді проведуть вибори у Росії, поміняють президента і можна буде повертатися до питання переговорів.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський наголосив, що з Владіміром Путіним він вести переговори не збирається. Отже, вони будуть можливими лише у випадку, якщо у країні-агресорці зміниться нарешті влада.

Дивіться, така небезпека й такі розмови, на жаль, є. Річ у тім, що у 2024 році вибори не лише у Росії, а й у США та Україні. Тому затягування війни – одна з версій того, що всім вигідно буде підтягнути перемогу ближче до 2024 року,

– зауважив він.

Водночас експерт наголосив, що ніхто, за винятком старих країн Європи, не зацікавлений у збереженні Росії на геополітичній карті світу. Саме тому руками українських військових країну-агресорку намагаються максимально послабити. Це мало б дозволити її вибити раз і назавжди та позбавити впливу, який вона досі має.

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Жданов також зауважив, що достеменно невідомо, як закінчиться війна. На його думку, не виключено, що захисники України аж надто розгромлять Росію. У такому випадку війська НАТО просто увійдуть у країну-агресорку, візьмуть під контроль ядерний арсенал і передадуть його МАГАТЕ. Де його посилено утилізовуватимуть та знищуватимуть. Після цього Росія залишиться звичайною країною та не матиме цього небезпечного важеля впливу.

Зауважимо, що президент Китаю Сі Цзіньпін продовжує наголошувати на важливості переговорів між Україною та Росією. На його думку, це єдиний можливий спосіб завершити війну, розв'язану Кремлем.

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