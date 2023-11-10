Залишилося пробігти ще 30 метрів, але вони найважчі: Єрмак припустив, коли закінчиться війна

Наша держава протистоїть повномасштабній російській агресії майже два мужні роки. В Офісі Президента оцінили, коли ж нарешті настане перемога.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак вважає, що в Україні все робиться для того, аби війна якомога швидше завершилася. Втім, існує багато факторів, які на це впливають.

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Війна закінчиться раптово

За словами Єрмака, ніхто наразі не може взяти на себе таку відповідальність, щоб чітко відповісти, коли саме закінчиться війна. Втім, посадовець переконаний, що це трапиться раптово.

Якщо порівнювати із забігом на 100 метрів, я вважаю, що 70 метрів ми вже пробігли, але ці останні 30 є найважчими,

– наголосив Єрмак.

Політик каже, що не слід передчасно вважати себе переможцем, бо тоді можна все програти. Водночас голова ОП зазначив, що багато країн вірять у нашу перемогу. Про це засвідчила зустріч у Мальті, де багато неочікуваних держав висловили упевненість у тому, що Україні вдасться здолати російську агресію.

: 28 жовтня на Мальті відбулася зустріч зовнішньополітичних радників та радників з питань національної безпеки 65 країн. Там обговорили українську Формулу миру президента Володимира Зеленського.

Крім того, зустріч у Мальті показала, що чимало партнерів зацікавлені у перемозі України. Цю зацікавленість, на думку Єрмака, треба постійно підтримувати кропіткою працею 24/7.

Посадовець заявив, що не можна постійно розраховувати на підтримку союзників, треба гартувати власні сили, зокрема розвивати виробництво зброї.

У 2023 році на фронті ще будуть результати