Кирило молодець, – Зеленський про прогнози Буданова щодо закінчення війни

Очільник української розвідки Буданов зазвичай ніколи не помиляється у своїх прогнозах, зокрема щодо перебігу війни. Саме тому глава держави вважає його справжнім професіоналом.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов не часто дає прогнози, але коли стається, то можна бути впевнений майже на сто відсотків у тому, що вони здійсняться. Ймовірно, президент Володимир Зеленський поділяє цю позицію – це очевидно зі слів, що він озвучив на пресконференції 16 листопада, повідомляє 24 канал.

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Що думає Буданов про закінчення війни: оцінка президента його слів

Один з найголовніших прогнозів начальника розвідки, що став реальністю, є припущення щодо того, коли Збройні Сили деокупують Херсон. Буданов напередодні цієї події заявляв, що це станеться до кінця листопада. Зараз уже можна констатувати, що це правда.

Президент Зеленський зазначив, що керівник ГУР робить свої висновки на основі фактичної інформації, тому є фахівцем.

Я обожнюю слухати Буданова. Кирило молодець, професійна людина. Ми розуміємо, що є висновки розвідки на основі положення ворога, його стабільності... Є розуміння (у Буданова – 24 канал), коли вони (росіяни – 24 канал) ставали слабкішими та на основі цього можна робити ті чи інші висновки,

– зазначив Зеленський.

Закінчення війни залежить від ресурсів України

Окрім того, президент констатував, що досить важко дати чіткий прогноз щодо того, коли настане перемога Україна, оскільки окупанти змінюють тактику та роблять щось неочікуване, скажімо, укладають угоди з Іраном.

Можна було робити одні висновки щодо закінчення війни, це одні прогнози, а потім ти розумієш, що бац хтось за спиною домовився, є серйозний контракт,

– прокоментував глава держави.

Зеленський наголосив, що Україні невигідно затягувати війну, бо ресурси у нашої держави досить-таки обмежені. Звісно, що Київ міг би пожертвувати територіями країни заради умовного "миру", але він обрав інший – правильний шлях. Через такий вибір слід зважати на ресурс, що є в нашої держави. Саме від цього найбільше залежить закінчення війни.

Нагадаємо, глава розвідки Буданов заявив, що настає вирішальний період війни Росії проти України. Потрібно, щоб кожен українець ставав опорою для Збройних Сил.



Як здійснюються прогнози Кирила Буданова / Картинка 24 каналу

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