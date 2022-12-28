Закінчення війни у 2023 році: Жданов оцінив прогноз Буданова

З початку війни багато українских та світових експертів робили припущення про можливу дату закінчення війни в Україні. Однак прогноз Кирила Буданова як голови української розвідки є найбільш обґрунтованим.

Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 канал. Він високо оцінив вірогідність прогнозу Буданова.

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Голова ГУР Кирило Буданов заявив, що війна в Україні закінчиться у 2023 році.

Ймовірність висока

За словами Жданова, якщо голова української розвідки говорить, що у 2023 році війна закінчиться, то в нього є усі підстави, аби так вважати.

Ніхто не каже, що це буде 100%, бо сьогодні 100% гарантії вам не дасть ніхто. Однак його слова вселяють оптимізм,

– додав військовий експерт.

Жданов переконаний, ймовірність того, що прогнози Буданова збудуться, досить висока.

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